北榮院長陳威明遭冒名賣藥詐騙 士檢主動分案偵辦

骨科名醫、台北榮民總醫院長陳威明（見圖）屢遭冒名賣藥詐騙，甚至有病人帶著假藥到診間。士檢今天表示，昨天已主動分案偵辦，並指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。（資料照）

骨科名醫、台北榮民總醫院長陳威明屢遭冒名賣藥詐騙，甚至有病人帶著假藥到診間。士檢今天表示，昨天已主動分案偵辦，並指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。

陳威明於23日看門診期間，有多名病人詢問「看到你在網路販售藥品的訊息，我想買」，甚至有一人已經受騙購買關節藥膏，並將商品帶至院內，連發票都有。陳威明昨天受訪時表示，詐騙集團利用AI聲紋技術「謀財害命」，呼籲受騙民眾一起站出來提告。

請繼續往下閱讀...

台北榮民總醫院也透過聲明提醒，北榮任何醫師都不會推銷或販售任何商品，請民眾提高警覺，「如果您看到相關廣告，請務必提高警覺。我們懇請大家：不要購買、不要點擊、立即向平台舉報或撥打165反詐騙專線。」

士林地檢署今天發布新聞稿指出，近期有詐騙集團冒用台北榮民總醫院院長名義，透過網路散布不實醫療資訊並販售來源不明藥品，誤導民眾購買，引發社會關注。士檢獲悉後已於昨天主動分案偵辦，並指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。

士檢強調，針對冒用醫療名義、危害國人健康的詐騙行為，將全力壓制、從嚴究辦，以維護醫療體系信譽與社會秩序。並呼籲民眾，對於網路上標榜神奇療效的產品應提高警覺，切勿輕信購買；如發現疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或向檢警機關檢舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法