女警生產大量失血身亡 中正一分局「避嫌」不介入偵辦

女警陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由台北市長蔣萬安頒獎。（台北市政府提供）

台北市警局中正一分局督察組女警官陳芊雯，日前因為生產時大量失血，送醫搶救不治；陳員家屬事後指控，負責替她接生的婦產科診所有延誤送醫25分鐘之嫌，不排除對診所提告過失致死。對此，北市警指出，為避免外界質疑警方「球員兼裁判」，因此中正一分局將不介入調查，全案由死亡發生地的中山分局來負責調查。

據了解，36歲陳芊雯住在新北市三重區，她在本月18日就近前往三重某婦產科診所生產，期間卻出現血崩、大量出血的情況；由於診所無法對她輸血，於是將她送往新北市立聯合醫院，但院方認為「狀況嚴重」，評估後無法處理，她最後被轉院至台北馬偕醫院救治，但仍因失血過多，在20日凌晨1時許宣告不治。

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家屬對於失去至親無法接受，事後指控三重的診所疑似延誤送醫達25分鐘之久，因此拒絕接受行政相驗，並在21日向警方要求進行刑事相驗。

據悉，陳員被送至新北市立聯合醫院期間，疑似就已經失去呼吸心跳，但警方以她被宣佈死亡的地點來劃分管轄問題，因此最後由台北馬偕轄區中山分局來全權負責調查此案；至於中正一分局為避免被外界質疑辦案偏頗、有失公允，因此將不介入偵辦。

警方說，目前陳員遺體已經排定於28日解剖，檢察官將進一步釐清死因是否為「羊水栓塞」或其他原因。此外，警方也將調閱三重診所相關就診、治療、轉院的紀錄，來進一步釐清是否確實有延誤送醫的情況。

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