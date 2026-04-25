76歲老翁追網戀不悔 2次險陷桃花劫失金

銀行行員和警方針對謝翁作相關資料查證和勸阻。（記者劉慶侯翻攝）

76歲謝姓老翁被網戀對象每日的噓寒問暖心動迷惑，誤以為對方真的要到台灣來和他同住。所以即使第一次匯款被銀行和員警制止，但他事後仍偷摸著再到銀行臨櫃，再次被及時勸阻。警方為防張翁「心中的那把愛火」仍不熄滅，只得叮囑他女兒要多加注意和關心。

北市警萬華分局龍山派出所日前接獲銀行行員來電，指稱有一位老翁應是遭到詐騙集團誘騙唆使，欲匯款20萬元到海外，所以立即通報警方前往協助。

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警員黃子睿、高王廷迅速趕往現場關懷了解，得知謝姓老翁在網路交友軟體認識一名自稱旅居海外的外僑女子，在對方頻繁噓寒問暖甜蜜攻勢下，深陷愛情陷阱。不久，對方便以投資外幣賺錢後共組家庭為餌誘騙謝男匯款，但當時被警方攔阻而免遭詐騙。

詐騙集團不昔秅費心力下卻顆粒無收，此次求謝男改以以繳還房貸的說法前往銀行匯款，怎料，又被行員發覺通報警方攔阻。

員警檢視謝男通話紀錄，並撥通對方電話，試圖戳破詐騙集團的謊言，詐騙集團得知警方介入後，立即掛斷通話，此時老翁才幡然醒悟此為愛情騙局，並決定取消匯款。

不過，警方為防謝翁「心性不定」，只是暫時和警方假裝一番，特別通知謝翁的唯一女兒，叮囑她要多多關心老人家的生活起居，免得被騙失財，這才放心讓對方離開。

警方表示，假交友詐騙多以帥哥、美女照吸引被害人，透過甜言蜜語建立信任，隨後假借「急需用錢」或「投資獲利」等名義要求匯款，民眾如接獲諸類投資訊息，務必提高警覺，亦可撥打165反詐騙專線或110求證，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

龍山所警員黃子睿（右）、高王廷（左）。（記者劉慶侯翻攝）

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