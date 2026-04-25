苗栗竹南民宅凌晨遭闖行竊 警速逮禿頭慣竊送法辦

警方受理報案後，依被害屋主提供之住家監視器影像，一眼就認出該禿頭男子是轄區慣竊40歲黃姓男子，將他追緝到案。（警方提供）

苗栗縣竹南鎮一戶民宅昨（24）日凌晨遭一名男子闖入，屋主察覺後，男子隨即逃逸，隨後清點發現短少一支手機。警方受理報案後，依被害人提供之住家監視器影像，因涉案男子的禿頭特徵明顯，鎖定轄區慣竊40歲黃姓男子，昨晚將他追緝到案，依加重竊盜罪嫌送辦，並建請檢方聲押。

被害住家於昨晚在社群平台張貼住家監視器畫面，表示住家遭一名陌生中年男子闖入，家中父親發現後，男子逃逸。貼文發布後引發網友討論，然發文不久即刪文。

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對此，轄區竹南警分局表示，分局已於昨日上午受理被害住家報案，並依被害住家提供之相關監視器影像追查。因該名擅闖民宅之男子，禿頭特徵明顯，迅速鎖定是轄區慣竊黃男。

因黃男已犯下多起竊盜案，且有連續、反覆實施竊盜的行為，竹南警方檢具相關事證，報請苗栗地方檢察署聲請拘票獲准，於昨晚將黃男拘提到案，詢後依侵入住宅及加重竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

竹南警分局提醒，民眾應加強住家門戶安全，妥善檢查門窗是否上鎖，並可裝設監視設備提升防護能力；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，切勿自行冒險應對，以確保自身安全。

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