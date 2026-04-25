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    首頁 > 社會

    台中沙鹿暗夜惡火！火舌吞噬3樓透天厝 男子命喪火窟

    2026/04/25 09:50 記者許國楨／台中報導
    台中沙鹿區一處透天厝昨晚發生火警，一名男子命喪火窟。（民眾提供）

    台中沙鹿區一處透天厝昨晚發生火警，一名男子命喪火窟。（民眾提供）

    台中市沙鹿區昨（24）日深夜驚傳火警，星河路一處3樓透天厝突然竄出火煙，猛烈火勢伴隨濃煙直衝天際，驚醒熟睡中的住戶，附近鄰居紛紛奔出查看，並緊急將停放在巷內車輛移離，場面一度相當混亂，消防人員趕抵迅速撲滅火勢，卻在3樓房內發現一名男子命喪火窟，詳細起火原因仍待進一步釐清。

    台中市消防局於昨晚22時52分接獲報案後，立即調派第四大隊及沙鹿等5個分隊，共出動17輛各式消防車、36名消防人員趕赴現場搶救，由副大隊長許修豪擔任指揮官，消防人員抵達時，發現建物3樓已有明顯火煙竄出，隨即佈設水線灌救，同步展開逐層搜索。

    火勢在23時23分獲得控制並迅速撲滅，但搜救行動中傳出不幸消息，警消於23時25分在3樓前側房間發現一名男性倒臥屋內，已無生命徵象，且明顯死亡未送醫，經初步調查，起火點疑似位於3樓起居室，燃燒面積約30平方公尺，至於詳細起火原因，仍待火災調查人員進一步採證釐清。

    據了解，該戶平時為母子同住，鄰居透露，59歲死者生前與家人時常發生激烈爭執，近來爭吵頻率更為密集，甚至曾傳出揚言放火的說法，目前現場已拉起封鎖線進行鑑識作業，警方也同步釐清住戶背景及火警發生經過。

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