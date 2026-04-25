強化捷警現場救護量能 企業捐贈急救止血醫材

北市捷運警察隊頒發感謝狀。（記者劉慶侯翻攝）

為提升北市捷運警察隊第一線執勤員警面對突發創傷事件應變能力，致勝國際公司及明基材料公司，特別捐贈捷警隊急救止血繃帶及止血紗布各285個予各外勤單位使用，以強化捷警現場救護量能。

捷警隊表示，台北捷運系統每日旅運量約220萬人次，人流密集且旅客往返頻繁，捷運警察隊除負責捷運站體安全維護外，亦須即時應對各類突發狀況與治安事件，

請繼續往下閱讀...

此次企業所捐贈的急救止血醫材，可於旅客搭乘捷運受傷需緊急救護或供執勤員警於突發意外時，即時止血及覆蓋傷口處置，爭取黃金救援時間。

另為使執勤員警熟悉急救止血醫材之實際操作方式，致勝國際公司副董事長劉宥汝，親自到捷警隊解說並實際操作示範止血繃帶及止血紗布使用時機與操作流程，提升第一線員警面對突發傷患時初步應變能力與處置效率。

捷運警察隊表示，感謝國內企業家對公共安全的重視與投入，以實際行動支持員警面對高風險勤務之安全需求，以提升市民遇突發受傷事件之救護量能，確保旅客安全，進一步強化捷運系統安全防護，作為第一線執勤員警堅實後盾。

北市捷運警察隊獲企業捐贈的急救止血醫材。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法