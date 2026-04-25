媽媽從小沒有照顧過他......法官裁定40多歲男免扶養母親

母親自其1、2歲就不照顧，離婚後30多年不曾出現，壯年男子向南投地院聲請免除扶養母親義務獲准。（記者陳鳳麗攝）

男子阿雄（化名）自1歲多母親就不照顧，父親只好帶著他開計程車，乘客看車上有小孩常嫌棄不坐，後來由阿嬤帶回南投照顧數年，其3歲父母離異，母親30多年來不曾出現，近年住進康復之家，幾近無收入，社工認為子女有義務扶養，其母則表示胞弟會負擔，阿雄向法院聲請免除扶養義務獲准。

這名40多歲的男子阿雄向南投地院聲請免除扶養母親，他說，母親在他3歲時與父親離婚，即使3歲前也不照顧他，自小是叔叔、祖母幫忙扶養長大，自小就被嘲笑。

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叔叔還告知，在他1歲多，因媽媽不顧孩子，父親還要帶他去開計程車，乘客因此不太想坐他的車子，後來有託給叔叔照顧一段時間，因嬸嬸臨盆在即，才由祖母帶回南投鄉下照顧到上小學前，才返回北部。

阿雄的母親有到法庭陳述，指她在孩子3歲前也是有煮飯、幫孩子洗澡，現在住康復之家，打工有賺一點零用錢，住宿費用都有胞弟支付。社工則提供阿雄母親的財產等資料，認為她無力負擔生活支出。

南投地院法官審酌阿雄母親對兒女未成年前有扶養義務，但兒子年幼亟需母親照護、關愛及經濟協助之際，她未扶養照顧，有違身為人母應盡之責任，如強令其子仍須負擔對於失責且長期感情疏離的母親負扶養義務，實在顯失公平，因此准予阿雄免除扶養義務。

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