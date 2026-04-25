兒失聯母報案求助 警方調監視器在網咖找到人

思源所警員劉庭岳（左）、巡佐陳國舜（中）、警員陳廷瑞（右）。（記者劉慶侯翻攝）

43歲楊姓男子因生意失敗造成經濟壓力大，向家人留下輕生短訊後便離家出走。北市警中正二分局全面調閱街頭監視畫面追蹤，終於在一家網咖內找到楊男，並送返交由家人觀護。

北市警局中正二分局思源街派出所，是前日接獲張姓婦人焦急的報案，表示兒子楊姓男子近期經濟壓力較大、心情較為低落，向姐姐傳送欲尋短訊息便杳無音訊，事後家屬再至他工作地點尋找，也未發現蹤影。

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警員劉庭岳接獲報案，得知楊男昨日深夜騎乘機車至北市公館商圈一帶，便調閱商圈周邊相關監視器影像，並同步調派線上巡邏警力逐一清查轄內河濱公園、旅宿業及便利商店等地。

經過濾多支監視器影像，見楊男步行進入一家網咖內，巡邏員警陳國舜、陳廷瑞立即前往查找，終於在網咖內包廂成功尋獲神情痿頓的楊男，所幸對方身體無恙，讓家屬終於放下心中大石。

警方呼籲，自殺並非解決問題之道，民眾可善用社會資源救助，平時多關愛自己、關懷身邊的人，若您或是身邊的人有遇到心理困擾，可撥打生命專線1995、安心專線1925，將有專業心理輔導人員關懷與傾聽心聲。如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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