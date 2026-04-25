大甲媽回鑾進入台中！警出動253人＋無人機防衝突

大甲媽鑾轎今天凌晨進入台中市大肚區，烏日警方嚴陣以待。（警方提供）

年度宗教盛事大甲媽祖鑾轎將於26日回鑾至大甲鎮瀾宮，隊伍25日從大度橋進入台中，沿著大肚、龍井區一路北上，沿途吸引大量信眾與遊客湧入，為因應龐大人潮與可能衍生的秩序風險，警方嚴陣以待，提前部署優勢警力，全力防範衝突發生。

鑾轎於今（25）日凌晨2時48分許，經大度橋進入台中市大肚區，沿沙田路一路北上，正式進入回鑾重點路段，烏日分局由分局長謝博賢率隊接棒執行安全維護勤務，全面啟動交通疏導與秩序管制措施。

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警方表示，為避免遶境期間有陣頭或不法分子以「搶轎」名義滋事，甚至擴大衝突影響公共安全，此次共動員警力161人，並結合92名協勤民力，合計253人投入現場維安與交通管制，同時導入科技執法，啟用無人機警察隊進行空中巡邏，從高空即時掌握人流與現場狀況，強化整體應變能力，力求達到無死角安全維護。

烏日分局也呼籲，各宮廟與陣頭應理性參與，切勿因搶轎引發不必要衝突，民眾參與盛會時，也應留意隨身財物安全，避免將貴重物品留置車內，迎接媽祖應回歸虔誠本質，以「不搶轎、守秩序」為原則，才能讓這場年度盛事在平安與和諧中圓滿落幕。

警方部署優勢警力防搶轎。（警方提供）

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