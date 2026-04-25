為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    撞倒阿伯見他起身「說沒事」就離開 高雄女駕駛獲判無罪理由曝

    2026/04/25 09:23 記者黃佳琳／高雄報導
    賴姓女子在六合二路開車撞倒阿伯，誤信老公說對方沒事，自行開車離開挨告肇逃。（翻攝Google地圖）

    賴姓女子在六合二路開車撞倒阿伯，誤信老公說對方沒事，自行開車離開挨告肇逃。（翻攝Google地圖）

    賴姓女子駕駛小客車與機車發生碰撞，造成謝姓男騎士與後座乘客倒地受傷，賴女隨後駕車離去被檢方依肇事逃逸罪起訴，法官發現，賴女的丈夫第一時間有下車關心，但謝男說：「我自己處理就好」，賴女誤信丈夫轉達「阿伯說可以走了」才離開，主觀上並無逃逸意圖，裁定賴女無罪。

    判決指出，2024年10月12日中午11點多，賴女開車行經前金區六合二路時，不慎與謝男騎乘的機車發生碰撞，導致謝男腳部受傷流血。車禍發生後，賴女為了不擋住交通，先將車往前停靠，由副駕駛座的丈夫洪男下車查看。

    洪男指出，當時他詢問阿伯是否要送醫，阿伯回覆：「沒問題，我報案、拍照自己處理就好。」洪男隨即走回去找賴女，並告訴她：「阿伯說沒事了，我們可以先走了。」

    但被撞的謝男實際上卻是把洪男誤會成來關心他的路人，才會跟洪男說：「我自己處理就好」，眼見賴女沒有理會直接開車離去，於是報警提告。檢方認為賴女未留在現場靜候警方處置，依肇事逃逸罪嫌將她起訴。

    高雄地方法院審理時，法官勘驗監視器發現，案發後洪男確實有下車關心，謝男受訪時也坦承當時以為對方是熱心路人，曾說過「不用了、我自己處理」等語。法官認為，賴女與洪男具備信賴基礎，聽信洪男轉述「阿伯同意離去」而離開，與惡意逃避責任、置傷者於不顧的「逃逸」行為有別，難認有犯罪動機，因此判決無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播