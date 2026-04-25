撞倒阿伯見他起身「說沒事」就離開 高雄女駕駛獲判無罪理由曝

賴姓女子在六合二路開車撞倒阿伯，誤信老公說對方沒事，自行開車離開挨告肇逃。（翻攝Google地圖）

賴姓女子駕駛小客車與機車發生碰撞，造成謝姓男騎士與後座乘客倒地受傷，賴女隨後駕車離去被檢方依肇事逃逸罪起訴，法官發現，賴女的丈夫第一時間有下車關心，但謝男說：「我自己處理就好」，賴女誤信丈夫轉達「阿伯說可以走了」才離開，主觀上並無逃逸意圖，裁定賴女無罪。

判決指出，2024年10月12日中午11點多，賴女開車行經前金區六合二路時，不慎與謝男騎乘的機車發生碰撞，導致謝男腳部受傷流血。車禍發生後，賴女為了不擋住交通，先將車往前停靠，由副駕駛座的丈夫洪男下車查看。

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洪男指出，當時他詢問阿伯是否要送醫，阿伯回覆：「沒問題，我報案、拍照自己處理就好。」洪男隨即走回去找賴女，並告訴她：「阿伯說沒事了，我們可以先走了。」

但被撞的謝男實際上卻是把洪男誤會成來關心他的路人，才會跟洪男說：「我自己處理就好」，眼見賴女沒有理會直接開車離去，於是報警提告。檢方認為賴女未留在現場靜候警方處置，依肇事逃逸罪嫌將她起訴。

高雄地方法院審理時，法官勘驗監視器發現，案發後洪男確實有下車關心，謝男受訪時也坦承當時以為對方是熱心路人，曾說過「不用了、我自己處理」等語。法官認為，賴女與洪男具備信賴基礎，聽信洪男轉述「阿伯同意離去」而離開，與惡意逃避責任、置傷者於不顧的「逃逸」行為有別，難認有犯罪動機，因此判決無罪，可上訴。

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