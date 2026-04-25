約砲國中女14小時戰3次 基隆男賠30萬換免關3年

基隆市20多歲曾姓男子，被控在住所內，與小敏發生3次性行為，因賠償家屬30萬元，與家屬達成和解，獲判緩刑5年。示意圖。（情境照）

基隆市20多歲曾姓男子，透過社群軟體「Threads」認識13歲少女小敏（化名），被控於去年8月在自己暖暖住處，在14小時內與小敏發生3次性行為。基隆地院審理後考量，曾男坦承犯行、無前科，且已與家屬達成30萬元調解，依對於未滿14歲女子為性交罪，判處曾男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，曾男去年8月間透過Threads認識小敏，明知小敏年僅13歲，隔天下午4時許，約小敏到他暖暖住處玩，至隔天凌晨5時許，與小敏發生3次性行為。小敏的父親發現異狀報警。基隆地檢署檢察官偵查後，將曾男依涉犯刑度3年起跳的對於未滿14歲女子為性交罪起訴。

法院審理時，曾男坦承犯行，並與小敏家屬達成調解，曾男願賠償小敏及小敏父親共台幣30萬元，除當庭支付5萬元外，餘款25萬元分50期支付。小敏的父親也當庭表示，若曾男依約賠償，同意給予減刑及緩刑機會。

法官認為，曾男無法克制私慾，與小敏發生3次性行為，本應嚴懲，但考量曾素行良好、從事長照服務、家庭經濟為低收入戶，且犯後態度良好並達成調解，若依對於未滿14歲女子為性交罪的法定最低刑度，判處曾男3年徒刑，未免過苛，遂依刑法第59條「情堪憫恕」規定減輕其刑，判處曾男2年徒刑，緩刑5年，並要求曾男須按期支付損害賠償，若未遵循調解內容按期給付，檢察官得聲請撤銷緩刑，讓其入監服刑。

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