「報警說你做八大」 惡男摩鐵七度性侵高中女

「報警說你做八大！」惡男摩鐵七度性侵高一女被判刑。（情境照）

男子邱子睿在網路認識15歲高一女生小美（化名），竟恐嚇脅迫「報警抓你做八大」、「跟你爸說你做八大的事情，會去你學校鬧事、去你家潑漆、貼對你不利的傳單、讓新竹人都知道你」，讓小美心生畏懼，在摩鐵對小美性侵7次，新竹地院依成年人故意對少年強制性交罪判刑3年8月。

法官調查，邱男去年10月經由社群軟體Instagram認識高中一年級年僅15歲的小美，幾天後就在汽車旅館與小美性交2次。

去年10月17日晚間邱男在新竹市汽車旅館房間內，對小美恐嚇、脅迫稱：「你出去試試看，你若離開，我就要報警抓你做八大」，以此方法致小美心生畏懼而性交3次。

去年10月24至26日，邱男在汽車旅館房間內，對小美恐嚇、脅迫稱：「你如果逃走我就要報警，跟你爸說你做八大的事情，我還會去你學校鬧事，我也會去你家潑漆，我還要貼對你不利的傳單，我會讓新竹人都知道你」等語，以此方法致小美心生畏懼，對小美性交4次。

法官審酌邱男明知被害少女年僅15歲，正處於身心與人格發展重要階段，就兩性關係仍處於懵懂狀態，更為滿足己身慾望，而強制性交，對少女造成身心傷害，所為甚屬不該，事後雖成立調解，卻未依約賠償分文，最後依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑3年8月。

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