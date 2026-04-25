超囂張！丟榔頭、抱大腿摔飛移民官 4男暴力掩護黑工下場曝光

台南專勤隊查緝黑工，遭蘇男等4人丟榔頭、摔飛隊員暴力阻撓，掩護移工脫逃致4傷，法院判5至6個月徒刑。（記者王捷攝）

移民署台南市專勤隊前年去工地查緝非法移工，遭蘇姓男子等4人暴力阻撓。他們推擠掩護移工脫逃，更揮舞螺絲起子、丟擲榔頭，甚至將隊員摔飛，致4名隊員受傷。台南地方法院依妨害公務罪判處4人5至6個月徒刑。

前年專勤隊員身穿執勤背心前往台南的工地查緝，正準備壓制非法移工時，在場的蘇男、洪姓男子與兩名林姓男子突然發難，蘇男推擠隊員掩護移工逃逸，並揮舞螺絲起子叫囂；其中一名林男也加入推擠，對著隊員謾罵並作勢攻擊。

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衝突過程中場面失控，洪男撿起榔頭朝專勤隊員丟擲，而另一名林男更是情緒暴走，爆粗口辱罵隊員並用身體衝撞，再抱住隊員大腿將其狠狠摔出。這場暴力抵抗執法導致4名隊員分別受到鈍挫傷、手臂擦傷及頸部扭傷，甚至有人舌頭受傷。

台南地院法官審理指出，蘇男等4人明知專勤隊員依法執行公務，卻無視公權力施以暴力，嚴重影響執法人員安全。考量其中3人坦承犯行，而摔人的林男雖承認傷害卻否認妨害公務，法官綜合評估其犯罪動機與手段後依法裁量。

法院最終宣判，蘇男、洪男與其中一名林男共同犯妨害公務執行罪，各處有期徒刑5個月，如易科罰金為15萬元；摔人的林男則判有期徒刑6個月，如易科罰金為18萬元。未扣案的螺絲起子與榔頭因價值低微不宣告沒收，全案可上訴。

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