「大甲盃」又開打？彰化市永樂街發生接轎推擠 警方貼身護轎強勢排除

大甲媽回鑾進入彰化市永樂街發生推擠，警力強勢介入，化解危機。（民眾提供）

「大甲盃」在彰化市有續集？「大甲媽」昨天（24日）回鑾彰化市區，當鑾轎從民族路右轉永樂街時，疑因接轎團體發生推擠，現場「打落去！打落去！」叫囂聲不斷，警方組成的機動應變隊「貼身護轎」，在第一時間就強勢排除推擠勢力，化解一觸即發的肢體衝突。

今年「大甲媽」遶境活動，去程經過彰化市區，就爆發兩波肢體暴力，造成蕭姓偵查隊長在內3名員警受傷，也讓彰化警方對於回鑾彰化市區高度警戒，除了「貼身護轎」的機動應變隊，再派出「哨兵」先遣偵查情蒐，落實暴力零容忍。

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而「大甲媽」回鑾彰化市的「一級戰區」就是永樂商圈，警方重兵部署，並以牌面做出人員與交通管制，鑾轎在昨天深夜大約11點左右，從民族路右轉進永樂街，才一進入永樂街，一群身穿黑衣的男子，就發生推擠，在人擠人的情況下，又有旁邊在大喊「打落去！打落去！」現場情勢超級緊繃。

現場機動應變隊即時發現狀況不對，強勢把推擠的黑衣男圍起來，立即把人拉開進行區隔，在第一時間化解危機，未讓推擠擴大。

彰化警方表示，護轎警力即時發揮維安功能，讓現場未發生暴力衝突，維持回鑾秩序。

大甲媽回鑾進入彰化市永樂街發生推擠，警力強勢介入，化解危機。（民眾提供）

大甲媽回鑾進入彰化市永樂街發生推擠，警力強勢介入，化解危機。（民眾提供）

大甲媽回鑾進入彰化市永樂街發生推擠，警力強勢介入，化解危機。（民眾提供）

大甲媽回鑾進入一級戰區彰化市永樂街，當從民族路右轉進入時，接轎團體發生推擠，機動應變隊立即拉開化解。（民眾提供）

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