不讓暴力重演！大甲媽遶境回鑾進入彰化市區 警察派「哨兵」刺探監控

彰化警方機動應變隊在打架熱區，執行「大甲媽」貼身護轎行動。（民眾提供）

大甲媽遶境回鑾今晚（24日）進入彰化市區，由於去程在彰化市發生兩波暴動，造成蕭姓偵查隊長在內的3名員警受傷，彰化警方也火速重整警力部署，除了在打架熱區進行「鑾轎保衛戰」以外，並加派「哨兵」刺探接轎團體最新情況，一旦發現氣氛有異，第一時間就派人前往，以「預防化解」重於「暴力壓制」，讓彰化不再成為「大甲盃」格鬥賽的代名詞。

彰化警方指出，因應大甲媽成立的「機動應變隊」，原本就是遶境熱區的護轎主力，這次回鑾的熱區路段，將全程由「機動應變隊」貼身護轎，再由支援警力進行外圍監控，讓人潮能夠在熱區井然有序的膜拜大甲媽。

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警方強調，近年來的經驗，往往大批警力進駐的熱區確實做到「零暴力」，但在熱區之後的路段，卻容易出現零星衝突，一旦警力要上前介入與拉開，卻因為警力有限，反而造成員警的人身威脅。

因此，為了「預防暴力」發生，這次都會先派出「哨兵」，進行預先刺探，在鑾轎還沒抵達之前，由哨兵了解現場情況，一旦發現情況不對，馬上加派機動警力到場，避免暴力發生。

彰化縣警局訓練科長林世明守在大甲媽鑾轎的第一線，全場監控維持秩序。（民眾提供）

大甲媽回鑾今晚進入彰化市，彰化警方機動應變隊在打架熱區進行貼身護轎。（民眾提供）

大甲媽回鑾今晚進入彰化市區，機動應變隊出動護轎。（民眾提供）

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