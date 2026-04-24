再接再厲！4/24 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

4月24日開獎的今彩539頭獎、大樂透頭獎均摃龜。（本報合成）

4月24日開獎的今彩539頭獎、大樂透頭獎均摃龜。

第115000047期大樂透中獎號碼「07、14、16、37、39、47，特別號：34」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得8萬4174元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬3699元；伍獎共1535注中獎，每注可得2000元；陸獎共2139注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬578注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8160注中獎，每注可得400元。

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第115000047期49樂合彩中獎號碼為「07、14、16、37、39、47」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共107注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2980注中獎，每注可得1250元。

第115000101期今彩539中獎號碼為「16、21、25、29、34」。頭獎摃龜；貳獎共195注中獎，每注可得2萬元；參獎共5911注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5736注中獎，每注可得50元。

第115000101期39樂合彩中獎號碼為「16、21、25、29、34」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共202注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9161注中獎，每注可得1125元。

第1150000101期3星彩中獎號碼為「268」。壹獎共135注中獎，每注可得5000元。

第115000101期4星彩中獎號碼為「7851」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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