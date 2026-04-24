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    首頁 > 社會

    中信銀搶案前警政署長也現身 這原因讓他親到場慰問

    2026/04/24 22:08 記者鄭景議／台北報導
    前警政署長陳國恩（左二）特別趕到現場慰問銀行行員與保全，並感謝警察的辛勞及迅速破案。（記者鄭景議翻攝）

    前警政署長陳國恩（左二）特別趕到現場慰問銀行行員與保全，並感謝警察的辛勞及迅速破案。（記者鄭景議翻攝）

    31歲林姓男子今日下午3時許帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託商銀忠孝分行搶劫，卻被迅速趕來的警方壓制逮捕。案發後警政署前署長陳國恩，因是現任中信保全董事長，特別趕到現場慰問銀行行員與保全，並感謝警察辛勞及迅速破案。

    中信銀行在案發後也發聲明表示，要感謝警方協助第一時間制伏歹徒、維護治安，經確認客戶及員工皆安全無虞，財務亦無損失，此事件不影響營運，後續將配合警方調查。

    案發後，台北市警局長林炎田趕到現場，在了解案情後對外說明，他的老長官警政署前署長陳國恩，是現任中信保全董事長，下午也到分行現場代表公司感謝局長林炎田、大安分局長及每位員警的協助，並慰問保全及行員。他離去時還簡短表示「謝謝，台北市警察局很厲害！」，並豎起大拇指讚賞。

    前警政署長、中信保全董事長陳國恩（左）離去時還簡短表示，「謝謝，台北市警察局很厲害！」。（記者鄭景議攝）

    前警政署長、中信保全董事長陳國恩（左）離去時還簡短表示，「謝謝，台北市警察局很厲害！」。（記者鄭景議攝）

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