摀嘴強拉女高中生性侵未遂 嫌犯「場勘10次」法官裁定羈押

蔡姓粗工場勘10多次，預謀對女高中生犯強制性交、強盜未遂，台南地院認定他具逃亡、滅證及再犯風險，裁定羈押。（民眾提供）

蔡姓工人涉嫌對女高中生強制性交、強盜未遂，甚至還場勘10次、變裝逃亡，台南地方法院訊問時坦承犯行，但考量其涉犯重罪、且有反覆實施犯罪的可能，所以法官裁定羈押。

永康22日下午發生女高中生遭蔡男隨機攻擊，想拉進空屋性侵未遂，下班騎機車正好路過的陳先生覺得怪怪的，掉頭幫女高中生脫困，嫌犯則逃逸。警方在案發24小時內逮到42歲蔡姓粗工，並將他依強制性交、強盜未遂移送台南地檢署，晚間南院裁准羈押。

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法院指出，蔡男所涉強盜罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，法官認為蔡男面臨重刑有逃亡的風險，而且有湮滅、偽造、變造證據的可能性，基於上述風險，具備法定羈押原因。

蔡男在供述中承認，這件案子並非臨時起意，看來他對守法觀念薄弱，自我約束能力不高。法官評估，如果沒有限制，蔡男有反覆實施強制性交罪、強盜罪的疑慮，有潛在再犯風險，對社會大眾的性自主權益、財產安全構成嚴重威脅，所以防範蔡男再犯，是全案羈押考量的理由之一。

法院審酌後認定，蔡男的行為，無法以交保或限制住居等其他強制處分代替，綜合權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益，以及蔡男人身自由與防禦權受限制的程度。為確保追訴、審判順利進行，並使社會大眾免受侵害，有羈押的必要性，因此裁定羈押。

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