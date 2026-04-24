高雄知名博士醫師偷吃護理師 抽屜藏壯陽藥被抓包

林姓博士醫師偷吃護理師，法院判連帶賠償精神慰撫金定讞，情境示意。（資料照）

高雄某知名醫院林姓博士醫師，被指控與女同仁（護理師）多次出國旅遊，甚至同宿旅館嘿咻，妻子大怒求償200萬元，地院判決他和小三連帶賠償60萬元遮羞費後，林妻和小三均不服上訴，高等法院高雄分院駁回定讞。

原告林妻指出，其夫林男自2023年12月2日起，至2025年1月27日止，與女子多次出遊，如跨年夜活動、參觀博物館、日月潭溫泉酒店過夜，舉止親密並合影留念，甚至四度前往日本各處旅遊。

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後來，她在其夫透天別墅抽屜，發現壯陽藥，及疑似女子頭髮、梳子等物，要求2人連帶賠償2百萬元精神慰撫金。

被告林男不否認妻子主張的客觀行為，但辯稱已分居多年，婚姻關係早已有名無實，他曾為女子的父親看病而認識她。又說，後來他病倒，差點中風，其妻僅短暫看護，態度冷漠，這段期間均由女子照顧，不是故意介入婚姻，否認侵害配偶權。

地院調查，被告等出遊同宿旅館，已逾越一般男女關係，判決連帶賠償60萬元精神慰撫金，但林妻和甲女均不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決2女駁回，全案落幕。

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