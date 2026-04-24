變調桌遊館！金門警連破2家賭場 2500副樸克牌幹員搬到手軟

金門警方連破二家「假桌遊、真賭博」桌遊館，扣押現金70萬元、賭桌7張及籌碼等證物。（金門縣警察局提供）

金門縣近年棋牌社、桌遊館暴增，引發縣府、議會憂心變相經營博賭，縣警察局16日起展開9天肅賭專案，今天宣布連續搗破2家「假桌遊、真賭博」桌遊館，其中1家起出2500副樸克牌，幹員搬到手軟，全案依賭博罪嫌查辦，檢方將負責人魯嫌、周嫌諭令20萬元交保。

這是金門近年查獲桌遊賭博最大宗案，警方被問及是否還有下一波？縣警察局長黃壬聰說：「接下來還有」警方持續徹查、嚴辦。

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縣察局表示，針對易成為治安隱憂的特定營業場所展開嚴密布線，發現不法業者「掛羊頭賣狗肉」，以「休閒活動場館業」、「競技及休閒運動場館業」申請營業，實際經營「百家樂」、「妞妞」、「三公」及「麻將」等職業賭場。

警方表示，金門原有14家桌遊館，在刑事查緝及第3方警政的行政作為後，剩下7家營業。9天的「肅賭專案」中，動員警力及第3方警政進行高頻率掃蕩，對營業中的7家桌遊館實施聯合稽查，以違反菸害防制法、建築法、都市計畫法等7件行政違規，函請縣府主管機關裁處。

警方在7家桌遊館中，針對長期蒐證掌握違法事證，報請福建金門地方檢察署主任檢察官葉子誠指揮偵辦，先在榜林村1家桌遊館，發現陳姓負責人是台籍人士，跨海會同台北市信義分局、新北市海山分局等，再於4月22日晚間10點持搜索票，於金門及新北汐止區、台北萬華區執行拘提、搜索，一舉搗破桌遊館，查獲賭場實際負責人陳嫌等4名、荷官、工作人員及賭客共23人，扣押現金70萬元、賭桌、賭具及監視器鏡頭、手機、保險箱及空氣槍2支等證物；光是撲克牌就讓刑大幹員搬到手軟，直到天亮才收工。

另外，縣警局金城分局也於23日晚間8點多，由金門地檢署檢察官徐子涵指揮偵辦，金城分局長周宏璘帶隊，在東洲一家桌遊館查獲林姓負責人及8名賭客，扣押現金1萬2600元及賭具等證物。

金門主張「反賭」的縣議員董森堡說，由此兩案例顯見，過去在議會質詢擔憂桌遊館變相經營賭博是可能發生的，對於警方不眠不休查察，交出漂亮成績單給予高度肯定，也期許縣府《金門縣特定行業管理自治條例》盡速送審過關，讓下一代孩子免受賭風影響。

金門警方從桌遊館查扣的二千五百副樸克牌，光搬運都十分耗體力。（記者吳正庭攝）

金門警方連破二家「假桌遊、真賭博」桌遊館。（金門地檢署提供）

金門警方查獲二家「假桌遊、真賭博」桌遊館，起出空氣槍二支。（記者吳正庭攝）

金門警方連破二家「假桌遊、真賭博」桌遊館，扣押現金70萬元，警方以點鈔機清點現金。（記者吳正庭攝）

金門警方肅賭專案，連破二家「假桌遊、真賭博」桌遊館，查獲現金、賭具及大批監視器等證物。（記者吳正庭攝）

金門警方肅賭專案連破二家「假桌遊、真賭博」桌遊館，扣押監視器、籌碼等證物。（記者吳正庭攝）

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