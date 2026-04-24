涉《反滲透法》開庭徐春鶯請假 共同被告喊冤：站台未收一分錢

中配徐春鶯。（資料照，記者塗建榮攝）

新北地方法院今下午針對徐春鶯、羅穎、鍾錦明涉犯反滲透法、詐欺及偽造文書等案開庭審理。首波開庭，主嫌徐春鶯因故請假未到，僅羅穎、鍾錦明出庭應訊。審理期間，羅穎避重就輕稱接洽全由前員工一手操辦，鍾錦明則撇清與中共官員的非法勾連，站台黃珊珊純屬個人意願。

中配徐春鶯遭控涉嫌配合中共官員進行統戰活動，而羅穎則被控協助中共官員孫憲非法入台。羅穎於庭上表示，她與孫憲交情並不深，雙方交流多限於法律專業問題。關於孫憲來台一事，是兩人在上海某次飯局中談及，後續所有申請資料、行政接洽及行程排定，皆交由其前員工一手操辦。

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羅穎稱，她在孫憲來台前夕收到移民署郵寄的完整資料，才得知對方是以「商務交流」名義入境。她強調，孫憲抵台後，她還特別致電叮囑「務必按照商務行程表走」，避免節外生枝。此外，羅穎更向法官陳述，涉案相關的「犯罪所得」實際上皆歸徐春鶯所有，以此自清。

另一名被告鍾錦明則針對與中共官員楊文濤的關係作出說明，鍾錦明表示，與楊文濤認識時他的身分是「海峽兩岸婚姻服務中心副主任」，互動主軸皆圍繞在「如何協助中配在台維護權益」，其中雖包含探討中配參政權，但雙方並未深入觸及台灣政治核心話題。

對於被控受指使影響台灣選情，鍾錦明嚴正聲明，於台北市長選舉期間為民眾黨候選人黃珊珊站台，純屬個人政治意願之展現，與徐春鶯、孫憲或楊文濤等人毫無金錢與利益往來，強調並未收取任何好處。

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