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    酒駕撞死人躲超商判11年4月 無照男辯：她會死是因家屬拔管

    2026/04/24 18:53 記者王捷／台南報導
    凃男無照酒駕撞死行人，肇事後躲至百公尺外超商觀望，犯後卸責毫無悔意，法院判處有期徒刑11年4個月。（記者王捷攝）

    凃男無照酒駕撞死行人，肇事後躲至百公尺外超商觀望，犯後卸責毫無悔意，法院判處有期徒刑11年4個月。（記者王捷攝）

    凃姓男子無照酒駕撞擊張姓行人致死，肇事後未協助救護，竟躲在遠方超商觀望，他辯稱張女死亡是家屬拔管，且是在超商等救護車，台南地方法院今日宣判，依酒駕致死及肇事致死逃逸罪，判處11年4個月。

    前年3月10日21時33分左右，凃男先在北門區飲酒後，無照駕駛自小客車上路，行經佳里區台19線時，因酒後操控力降低撞上穿越道路的張女，導致張女受有顱內出血、頸椎脫位及心跳休止等重傷。凃男未停留現場，將車開往約160公尺外的超商，且未通報警消，後遭警方循線查獲。

    張女經送醫搶救仍因傷重不治。審理時，凃男承認撞傷人且離開現場，但辯稱張女死亡是家屬拔除維生系統所致，並稱在百餘公尺外等待救護車不算逃逸。院方依醫院紀錄認定，張女到院前已無心跳，經醫師宣布死亡才拔除管線，凃男辯詞違反經驗法則，酒駕與死亡結果具因果關係。

    合議庭指出，駕駛人肇事致死傷即有在場義務，若僅以旁觀者角色圍觀仍屬逃逸。凃男未留駐現場等待、未協助救護，也未讓執法人員得知身分，僅在百公尺外地點遠距查看，已明確構成刑法上的肇事逃逸行為。

    法官考量凃男有多次無照違規紀錄，為逃避罪責離開現場，對被害人漠不關心，且事證明確仍試圖卸責，未見悔意並造成家屬二次傷害。綜合其承認客觀事實等因素，依兩罪定應執行有期徒刑11年4個月，全案可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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