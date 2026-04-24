竹北健身教練虐童案辯論終結 推責潛逃主嫌 檢方籲重判6年

竹北健身教練虐童案今辯論終結，主嫌葉展皓已潛逃出境，另名葉姓教練雖當庭道歉，卻堅稱「非故意」，遭檢察官痛批毫無悔意、推卸責任，建請法官重判6年有期徒刑且不予緩刑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市某健身工作室爆發震驚社會的虐童案，負責人葉展皓與葉姓、鍾姓教練，涉嫌長期對一對年幼姊弟施以綑綁、毆打，甚至將其丟包路邊任其追車拖行。新竹地方法院今天辯論終結，葉展皓已潛逃出境未到庭，受審的葉姓教練雖當庭道歉，卻堅稱「非故意」，遭檢察官痛批毫無悔意、將責任推卸給潛逃者，也未報警或通知家長，建請法官重判6年有期徒刑且不予緩刑。

檢警調查，本案起源於2024年間，1名單親母親因工作忙碌，將稚子委託給看似專業的葉展皓與葉姓教練照顧。孰料，兩名教練竟在工作室內對姊弟倆體罰，強迫其長時間進行「平板支撐」，甚至將受虐過程拍攝影片分享取樂。

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檢方調查指出，同年9月下旬，兩名葉姓教練與鍾姓教練共同將姊弟帶往偏僻山區，行徑宛如私刑，他們不僅將年僅數歲的女童綑綁於樹上毆打，並徒手重擊男童腹部與胸部。姊弟倆在黑暗的山林中驚恐哭喊，3人卻以戲謔態度視之，手段令人髮指。

最令外界憤慨的是，同年10月某日凌晨，兩名葉姓男子載姊弟出門，竟將年幼的弟弟單獨遺棄在路邊，隨即載著姊姊加速離去。男童在驚慌恐懼下，本能地拉住車門把手試圖上車，卻遭車輛加速拖行，導致生殖器嚴重挫傷及全身多處撕裂傷。全案直到男童傷重送醫，醫護警覺通報才揭發這起人間煉獄虐童案。

庭訊中，葉姓教練雖承認部分事實並向家屬道歉，卻辯稱行為是受已潛逃的負責人葉展皓指使，自己是因畏懼才配合，並強調拖行男童是「過失」而非故意。法官當庭嚴辭詰問：「你把孩子放地上、讓他追車，這明明是故意的，怎麼會是過失？你還要繼續辯解嗎？」

辯護律師則主張，施暴行為屬單次短暫，未達「凌虐」程度。鍾姓教練則全盤推諉，自稱僅是「過失幫助犯」。

家屬委任律師反駁，從被告的通訊軟體紀錄來看，3人常以嘲諷口氣討論虐兒細節，無視孩子死活。強調孩子臉上的痛苦表情與嚴重身心受創，絕非被告口中的「非故意」所能搪塞。

檢察官最後陳述指出，葉姓教練至今仍將責任推給不在場的葉展皓，且案發後未曾主動報警或通知家長，顯見其「犯後態度極其惡劣」，建議法院針對葉男判刑6年；鍾姓教練則依共同正犯論處，建請判刑1年6個月。全案辯論終結，將擇期宣判。

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