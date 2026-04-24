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    佛門悲劇！洗碗糾紛推倒同門致死 汐止白雲寺法師判刑10年

    2026/04/24 17:49 記者張文川／台北報導
    新北市汐止區的白雲寺51歲成緣法師為了洗碗的事，竟2度將悟雲法師推倒，致對方後腦勺撞擊地面，急救8天宣告不治，士林地方法院國民法庭今依傷害致人於死罪，將成緣法師判處10年有期徒刑。（資料照）

    新北市汐止區的白雲寺51歲成緣法師為了洗碗的事，竟2度將悟雲法師推倒，致對方後腦勺撞擊地面，急救8天宣告不治，士林地方法院國民法庭今依傷害致人於死罪，將成緣法師判處10年有期徒刑。（資料照）

    位於新北市汐止區的白雲寺，前年4月發生命案，51歲成緣法師（本名陳維民）為了洗碗的事，與61歲悟雲法師發生爭執，一時氣憤竟2度將悟雲法師推倒在地，致對方後腦勺撞擊地面、顱內出血陷入昏迷，急救8天宣告不治；成緣法師犯後認罪，士林地方法院國民法庭今依傷害致人於死罪，將成緣法師判處10年有期徒刑。可上訴。

    判決指出，成緣法師與被害人悟雲法師，均是汐止區白雲寺同修的僧侶，共同負責寺內廚房伙食、清潔勤務。

    2024年4月9日清晨6時許，兩位法師在白雲寺齋堂「五觀堂」用完早齋、準備洗碗時，2位法師在廚房清理環境時發生爭執，成緣一怒之下將悟雲推倒，悟雲爬起來後，成緣又再次將悟雲撲倒在地，悟雲向後倒下，後腦勺著地，並短暫失去意識，待恢復意識後，起身用餐，再返回臥室。

    直到同日上午11時許，白雲寺的其他僧侶發現悟雲倒在臥室地上，昏迷不醒，立即打119通知救護車，將悟雲送至三軍總醫院救治，診斷為頭部外傷、顱腦損傷，經急救及顱內手術，仍於8天後的4月17日下午4時許，宣告傷重不治身亡。

    成緣法師坦承2度推倒悟雲成傷，沒想到會奪命，相當懊悔。士林地檢署依傷害致死罪嫌將他提起公訴，士林地院依法分案由國民法官法庭審理。

    國民法官庭本週密集審理，經檢視證據後，認為成緣確實是出於傷害故意而推倒悟雲法師，導致死亡的結果，依傷害致人於死罪量處10年有期徒刑。全案得上訴。

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