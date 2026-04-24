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    首頁 > 社會

    苗警查扣11把黑槍 赫見仿M4突擊步槍

    2026/04/24 16:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗警查獲仿美軍突擊步槍的M4卡賓槍。（圖由警方提供）

    苗警查獲仿美軍突擊步槍的M4卡賓槍。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，自元旦至3月25日，共查獲非制式槍枝11枝，其中包括仿美軍突擊步槍之M4卡賓槍，防堵黑槍流入市面，降低暴力犯罪風險，榮獲全國「乙組第一名」，警察局長李忠萍於今（24日）北上，接受警政署長張榮興頒獎肯定。

    李忠萍指出，此次專案透過情資整合與跨單位協作，針對非法槍械進行精準查緝，有效遏止犯罪擴散。未來將持續強化查緝能量，落實預防與打擊並重策略，全面淨化治安環境。

    苗栗縣警察局表示，針對轄內治安熱點區域，持續動員警力執行高強度、全方位臨檢與掃蕩勤務，加大治安管控力道，全力淨化選前治安環境，維護社會秩序與民眾安全。

    警方強調，對於任何危害公共安全的不法行為，均將持續加強執法力道，透過密集掃蕩與精準打擊，主動消弭治安風險。同時呼籲民眾，如發現可疑人事物，應立即通報，透過警民合作，共同守護社會安全，營造乾淨、公平的選舉環境。

    苗警自今年元旦至3月25日，共查獲非制式槍枝11枝。（圖由警方提供）

    苗警自今年元旦至3月25日，共查獲非制式槍枝11枝。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局長李忠萍接受警政署長張榮興頒獎肯定。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局長李忠萍接受警政署長張榮興頒獎肯定。（圖由警方提供）

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