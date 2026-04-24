中正二分局清秀女警違法查個資 帥氣前男友背後疑有藏鏡人

女警曾文欣違法幫前黃姓男友查個資，檢察官複訊後，諭知10萬元交保，限制出境、出海。（資料照，吳昇儒攝）

台北市警察局中正二分局南海派出所清秀女警員曾文欣，涉幫前男友黃頤楷查民眾個資，檢警昨兵分7路，搜索曾員及黃男住所、辦公處所，並約談兩人到案說明。檢察官複訊後，諭知曾、黃二人10、20萬元交保。據悉，黃頤楷背後疑似還有他人指揮，但尚未釐清下指導棋之人與黃男的關係，以及黃男犯案動機。

台北市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊在辦理某案時，發現查扣犯嫌的手機中，居然有警務系統查詢民眾個人資料的截圖，進一步追查後，得知與南海路派出所女警員曾文欣及其前男友黃頤楷有關，認為內部有人外洩資料，主動報請台北地檢署由重大、國安專組檢察官李安兒指揮偵辦。

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警方也由刑大、中正二分局及督察室共同成立專案小組，全力偵辦該案，循線揪出查詢個資的曾文欣。

檢警調查，曾女去年受到當時正在交往的帥氣男友黃頤楷請託，利用警務系統查詢數筆個資，再利用手機通訊軟體傳給黃男，黃男再傳給友人偷查數筆個資，但實際用途仍待進一步釐清，而兩人目前已是分手狀態。

昨日上午，專案小組持法院核發搜索票，搜索曾、黃2人各自的住居所及曾女的辦公室等7處地點，並約談2人到案說明。全案依違反個資法方向偵辦。

檢察官複訊後，依違反個資法等罪諭知曾文欣10萬元交保、黃頤楷20萬元交保，均限制出境出海。

據了解，目前已初步排除本案涉及對價關係，而曾文欣所查詢的個資，大部分為年籍資料。此外，黃頤楷會要曾查找個資，疑似是受到他人指揮，不過對方和黃男之間的關係，以及為何要查找這些個資仍有待後續釐清。

中正二分局表示，已對曾員記過兩次處分，並強調此案與總統官邸維安無關，針對員警違法違紀案件，均主動調查，不掩飾、不庇縱、不護短，徹查到底，絕不寬縱，將追究相關人員考核監督不周的責任。

女警曾文欣違法幫前男友黃頤楷查個資，黃男背後疑似還有他人指揮。（民眾提供）

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