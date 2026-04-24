減緩書記官負擔、強化防逃機制 司法院通過刑訴法修正草案

司法院院會通過刑事訴訟法修正草案。（資料照）

刑事總受理案件數逐年增加，司法行政作業負擔日益加重，為了解決書記官工作負荷沉重的現況，司法院著手修訂刑事訴訟法修正草案，包含得以科技設備進行簡式審判程序、放寬審判筆錄製作方式、強化防逃機制、落實分流制刑事訴訟程序等，司法院於23日召開院會，通過該草案，近日送行政院會銜後，將送立法院審議。

司法院23日拍板通過修法草案，包含刑事訴訟法第四十四條、第四十六條之一、第八十八條之一、第二七三條之一、第二七三條之二、第三一○條之一、第三一○條之二、第三一四條、第三六一條及第四五五條之二。

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司法院指出，未來對於被告認罪且對起訴事實無爭執案件，可簡化審理程序與證據調查，讓案件更快終結。此外，草案放寬有罪判決書的記載方式，擴大簡化適用範圍，增訂得以「宣示判決筆錄」替代判決書的機制，以減輕法院文書負擔。

另為強化防逃機制，修法增訂在科技監控被破壞等情況急迫時，檢察官或司法警察得逕行拘提違反應遵守事項的被告，以確保替代羈押處分的執行效果。

主要是針對現行制度下科技監控，一旦發生違規或有逃亡風險時，仍須依法聲請拘票，往往耗費時間，恐錯失即時攔阻時機，檢察官或司法警察便可逕行拘提。

在科技運用方面，修法明定於一定條件下，簡式審判程序可透過科技設備遠距進行，適用於羈押或受拘束的被告，在確保其與辯護人充分溝通且經本人同意下，法院得視情況採行。

為紓解書記官壓力，草案增加審判筆錄製作彈性，除現行由書記官當場製作外，未來可採委外記錄或科技輔助方式，必要時並得由其他適當人員協助處理。

司法院強調，本次修法是因應案件量增加與第一線實務需求的整體制度調整，透過程序簡化與科技導入，期能在維持審判品質與程序保障下，提升司法運作效率。

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