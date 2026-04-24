馬國女大生命案凶手確定逃死 留台校友會：不符公平正義難接受

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭梁育誌性侵殺害，無期徒刑定讞、確定逃死，馬來西亞留台校友會聯合總會今發聲明表達遺憾與嚴正關切。（取自臉書、本報資料照，本報合成）

長榮大學馬來西亞鍾姓女大學生遭男子梁育誌性侵、勒殺，法院曾經三度判死，但最終無期徒刑定讞，梁男確定逃死。對此，馬來西亞留台校友會聯合總會今發聲明表達高度關注，深表遺憾與嚴正關切；同時也批評，判決無法回應社會對公平正義之期待，令人難以接受。

鍾姓女大學生於2020年晚間返回住處途中，遭梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後勒死並棄屍。法院一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判死，上訴後更二審以難認定梁犯「情節最重大之罪」，並綜相關矯治教化鑑定，改判無期徒刑。昨最高法院駁回檢、辯上訴，無期徒刑定讞。

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馬來西亞留台校友會聯合總會提到，一向尊重台灣司法制度之獨立審判權，並肯定法治社會對程序正義與人權保障之重視。然而，尊重司法，並不代表對判決結果毫無保留。每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生，都如同自己的孩子。家長將孩子託付海外深造，社會寄予厚望，卻發生如此重大悲劇。案件歷經多年審理與多次判決變動，至今仍未見一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人感到沉重與難以接受。

馬來西亞留台校友會聯合總會認為，對於涉及嚴重暴力犯罪之案件，司法裁決理應充分體現受害者之尊嚴、處境與其所承受之傷害。惟此案判決未能以受害者角度作為核心考量，未能回應社會對正義之基本期待，令人深感遺憾。

馬來西亞留台校友會聯合總會指出，判決以「可教化」作為重要出發點。此一考量固然存在於司法體系之中，然於性質極其重大之暴力犯罪案件，若過度側重加害者未來可能性，而相對忽略其行為所造成之不可逆傷害，將使刑罰衡平性產生明顯落差。相關判決整體顯得過於仁慈，難回應社會對公平正義之期待。

馬來西亞留台校友會聯合總會再度強調，司法制度在保障被告權利之同時，亦應正視受害者尊嚴與社會公義感受。當判決結果與社會正義出現明顯落差時，所削弱的不僅是個案之說服力，更是整體司法制度之公信力。

馬來西亞留台校友會聯合總會也嚴正呼籲，未來相關案件之審理，應更審慎拿捏量刑基準，在法治原則之下，兼顧受害者權益與社會公義，避免類似爭議再次發生。將持續關注留台學生之安全議題，並代表留台社群，為學生應有之保障與社會正義持續發聲。

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