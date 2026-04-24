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    人海不擋救命路！白沙屯媽祖進香信眾禮讓、警開道 傷者5分鐘送醫

    2026/04/24 15:40 記者彭健禮／苗栗報導
    白沙屯媽祖今年南下北港進香，1名香燈腳不慎跌落水溝受傷，但在其他香燈腳協助與警方開道之下，順利送醫救治。（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖今年南下北港進香，1名香燈腳不慎跌落水溝受傷，但在其他香燈腳協助與警方開道之下，順利送醫救治。（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖今年南下北港進香，吸引逾46萬人報名參加，尤其起駕後的13日凌晨更是人潮洶湧，1名香燈腳不慎跌落水溝受傷，但在其他香燈腳協助與警方開道之下，順利送醫救治。

    苗栗縣通霄警分局今（24）日表示，分局社苓派出所警員吳孟軒於13日執行白沙屯媽祖進香勤務期間，於接獲一輛貨卡駕駛緊急求助，表示車上有香燈腳受傷，急需送醫，但台1線上滿是跟隨白沙屯媽祖進香的信眾，寸步難行。

    員警見狀，立即跨上警用機車開啟警示燈及警鳴器疏導人車流，過程中，現場香燈腳及用路人即時配合讓道，順利開闢通行動線，原本約需25分鐘車程，大幅縮短至5分鐘內，即協助順利將傷患送抵苑裡李綜合醫院。

    警方感謝現場民眾及駕駛人配合警方指揮讓道，共同維護交通順暢與生命安全，並呼籲民眾參與宗教活動時，務必隨時留意周遭環境與自身安全，如遇緊急狀況應立即尋求協助。

    白沙屯媽祖今年南下北港進香，1名香燈腳不慎跌落水溝受傷，但在其他香燈腳協助與警方開道之下，順利送醫救治。（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖今年南下北港進香，1名香燈腳不慎跌落水溝受傷，但在其他香燈腳協助與警方開道之下，順利送醫救治。（圖由警方提供）

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