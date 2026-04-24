北榮院長陳威明遭冒名破百起 怒轟賣藥詐騙「謀財又害命」

北榮院長陳威明指出，他被冒名賣藥逾百起，不勝其擾，以後都不太敢接受媒體採訪，怕聲紋被冒用。（資料照）

網路冒名販售藥品詐騙猖獗，台北榮總院長陳威明今天直言，自己遭冒名案件「已超過100起」，怒轟相關詐騙不僅是騙錢，更是「謀財又害命」。他表示，近期門診已有病人誤信廣告購買藥品，甚至帶著發票求證，讓他相當痛心，強調此類行為恐危害健康，呼籲全民共同防詐，並勇於提告。

陳威明說，院方早已通報相關單位，包括數位發展部、法務部、警政署及調查局，相關詐騙廣告多能在第一時間下架，但詐騙集團手法快速變換，「今天下架、明天又冒3個」，甚至1天出現多則，形同「打地鼠」，難以根除。他指出，不少詐騙來源IP來自境外，增加查緝困難。

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他指出，最令他憂心的是病人受害情形。門診中接連有3名病人詢問「院長賣的藥」，其中1人甚至已購買並攜帶產品與發票前來，顯示詐騙已實際影響民眾判斷。陳威明坦言，自己長年累積醫療信任，「病人看到我的名字就會相信」，卻反被詐騙集團利用，讓他十分難過，甚至氣到血壓飆高。

陳威明表示，這類詐騙常主打關節疾病等常見問題，並利用其專長與名聲包裝廣告，甚至結合語音仿冒技術（Deepfake），讓內容愈來愈逼真，「連朋友、高知識份子都會上當」，顯示辨識難度持續升高。他坦言，早期尚可辨識破綻，如今技術進步，已難以分辨真偽。

陳威明說，因他主要看關節疾病，開過3萬多台刀、門診病人看過數十萬人，被他看過、摸過腳的不知道多少人，所以詐騙集團抓住病人的心理，最常用廣告的是「關節」藥物，且他主張用健保，所以詐騙者就把賣藥話語接在「我叫陳健保」，講完之後開始賣藥。

他強調，一般詐騙多屬「謀財」，但藥品詐騙若涉及不明成分，可能含有重金屬或其他有害物質，「不只是騙錢，還可能害命」。目前院方已將病人帶來的可疑產品送驗，釐清成分與風險。

對於防範之道，陳威明認為，不能僅依賴政府下架，民眾也應主動參與，例如在網路上發現疑似詐騙內容時留言提醒「這是詐騙」，並即時通報。他同時呼籲受害者勇於報案與提告，強調「有提告，檢調才能正式偵辦」，才能對不法份子產生嚇阻效果。

院方也再次提醒，台北榮民總醫院及其醫師從未透過網路販售任何藥品或商品，民眾切勿輕信來路不明的醫療廣告，以免損失金錢甚至危害健康。若發現可疑訊息，可撥打165反詐騙專線，同時也可以立即通報調查局台北市調查處02-27328888專線電話。

北榮呼籲民眾切勿相信網路販售藥品，特別是該院醫療人員絕不會推銷商品。（台北榮總提供）

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