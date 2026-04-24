弘仁會、北聯幫替詐團收水捲2400萬 黑吃黑鬧內鬨打群架露餡

警方攻堅宏仁會堂口，查扣證物。（記者鄭景議攝）

竹聯幫弘仁會29歲謝姓男子，夥同小弟賴男、北聯幫胡男，擔任假網拍、假投資詐團的收水手，短短半年內收取118名被害人新台幣2400多萬元詐騙贓款。警方去年在北投處理一宗打架案時，循線發現是這群收水集團因贓款黑吃黑起內鬨，經長期佈線，今年3月趁主嫌謝男自柬埔寨返台時，在三重住處將人逮捕，連同胡、賴及外籍車手共22人移送法辦。

刑事局偵查第九大隊調查，去年年中台北市北投區發生一起街頭鬥毆，當時涉案人宣稱是債務糾紛，但警方清查犯嫌手機發現，糾紛起因竟是詐欺贓款遭自己人黑吃黑。警方深入追查發現，該集團採跨幫派、多層級的分工規避查緝，胡男擔任車手頭，負責招攬外籍人士以短期觀光名義來台，並吸收、教唆未成年少年擔任第一線車手提領贓款。

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集團將水房設在新北市三重區的堂口，由謝男坐鎮指揮。被害人在IG、臉書及Threads等社群平台上，被詐團的假愛情、假投資及假網拍廣告上勾匯款後，車手就會前往收款，並將不法所得交由賴男，賴男將現鈔兌換為虛擬貨幣匯往境外，藉此製造偵查斷點。警方清查，共有118人受害，財損金額達2400多萬元，其中一名技工單次就被騙走245萬元。

警方於去年6月至12月發動數波行動，攻堅堂口並緝獲核心幹部胡男、賴男，逮捕多名車手。主嫌謝男在首波行動後便第一時間逃往柬埔寨躲避風頭，但潛逃半年後，以為風聲已過，於今年春節期間返台過年，刑事局旋即於3月4日前往其住處收網。

全案訊後依刑法詐欺罪、詐防條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。負責虛擬貨幣洗錢的賴男與3名馬來西亞、香港籍車手遭法院裁定羈押，謝男與胡男則以15萬元交保，其餘成員分別以5至15萬元不等金額交保。

警方攻堅宏仁會堂口。（記者鄭景議翻攝）

宏仁會與北聯幫組成的收水集團因贓款黑吃黑起內鬨。（記者鄭景議翻攝）

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