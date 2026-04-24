待轉區變待撞區！議員批待轉區機車溢出到斑馬線險象環生

中山附醫前文心南路口的機車待轉區，大批機車外溢到斑馬線與行人爭道，待轉區變待撞區。（陳雅雅議員提供）

待轉區變待撞區！台中中山醫學大學附設醫院前、建國北路與文心南路口的機車待轉區，待轉空間嚴重不足，大批機車外溢到斑馬線，機車與行人被迫爭道，險象環生，議員陳雅惠今天議會質詢時痛批市府設計失當，要求改善。

市議員陳雅惠、蕭隆澤、謝家宜、陳俞融、陳淑華、張芬郁今天聯合質詢，關注機車待轉空間嚴重不足，該路口待轉格僅容納5、6輛機車，但下班尖峰卻湧進超過30輛，待轉機車外溢到後方的斑馬線，與行人爭道，甚至部分也只能暫停到車道。

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陳雅惠表示，待轉機車騎士與直行車輛與行人衝撞風險，質疑民眾依規定二段式左轉卻被迫違規，若遭檢舉開單，責任究竟在誰，批評市府在路口設陷阱，讓民眾在「被撞」與「被罰」之間做選擇。

陳雅惠說，交通設計應回應實際流量，市府卻未納入上下班尖鋒時段，要求交通局立即會勘、重新計算尖峰車流，擴大待轉區範圍，並評估機車直接左轉或號誌分流機制；同時在改善前建立申訴免罰機制，避免被迫違規遭舉發。

蕭隆澤也說，尖鋒時段該處待轉機車有40多輛，顯示需求與設計明顯失衡，要求交通局全面盤點類似路口，不要等出事才補救。

交通局長葉昭甫回應，待轉格屬指引性標線，該路口有調整空間，初步評估能擴大待轉區並往前推移，如果有機車被迫停車到斑馬線，違規認定部分將再與警察局釐清；副市長黃國榮也說，將從整體交通安全重新檢視設計，兼顧騎士與行人權益，避免制度與現場落差。

議員陳俞融（右起）、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤及陳淑華質詢機車待轉空間嚴重不足，待轉區變待撞區。（記者蔡淑媛攝）

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