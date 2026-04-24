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    承諾妻子「不胡思亂想」 雲云科技董座哽咽：我對不起她

    2026/04/24 15:25 記者翁靖祐／台北報導
    雲云科技董座曾志新。（資料照）

    雲云科技董座曾志新。（資料照）

    雲云科技主要商品為嬰兒攝影機，享譽國際，不過董事長曾志新因懷疑梁姓技術長竊取公司機密等，於梁男的離職交接會議上，持預先藏好的凶刀朝梁男狠刺9刀，梁男搶救不治身亡，全案交由國民法官審理。曾志新說，自己在行凶前，曾和老婆吐露自己「有點想不開」，雖然當時答應老婆不會再胡思亂想，卻仍釀下大錯，並哽咽說道「我覺得很對不起她，我怎麼會想要自己去死，丟下他們」。

    檢方今日問話時，提示了先前曾志新寫好的遺書，並問他在這封遺書的內容中，是否有提到梁男？曾志新回答「沒有」。檢方聽聞則回應，那為何在警詢時，曾對警方說「我只想好聚好散，為何要這樣苦苦相逼」等語，就是要殺了梁男？對此，曾志新則說，當時確實有這樣講，但在寫遺書時很混亂，當時想法確實是以自殺為主。

    檢方則狠酸「被告的回答已經和警詢筆錄時說的不同，雖然被告說要坦然面對，但顯然沒有做到。」後續，檢方問曾志新，動了和對方同歸於盡的念頭以後，是否有跟他人透露過心聲？對此，曾志新說，自己在二二八連假時與老婆出門散步提到，「但因為怕她撐不住，所以未向她細說有關公司負面的事情」。

    針對此部分，輪到辯方問話時，曾的辯護律師細問和老婆談及此事時的具體情況，曾志新回憶，因為和老婆有共同看的心理學書籍，所以會互相分享這些觀點，大概也知道她想藉此鼓勵。說到此處，曾志新再度哽咽，他表示，「我覺得很對不起她，我怎麼會想要自己去死，丟下他們，我當下也說對不起，我有點想不開，還有7天他就走了，也答應老婆不會再胡思亂想」。

    由於梁男在案發前一天，曾在通訊軟體上發表道別長文，內容寫下自己在公司經歷的種種以及和曾志新摩擦的內容，檢方針對此部分，詢問曾志新是否在看到文章以後，就動了殺對方的念頭？曾志新則保守回應「在那個狀態下，或許有一點」，並說文章內容有很多指控，他都無法辯解，而在案發的那個離職交接會議上，他拜託下架文章那麼多次，包括梁的表情，「都覺得他是在羞辱我」。

    諷刺的是，作為案發現場的那間會議室名為「Openmind」，會議室名稱還是由涉犯殺人案的曾志新所命名，命名目的是為了要讓公司的人能夠在會議室中「真誠對話」，沒想到最終卻成了這起因為欠缺溝通而釀成的血案現場。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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