為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒煙彈迷昏少女輪流性侵！ 惡男辯「褲子還沒脫」遭打臉判刑

    2026/04/24 15:33 記者張文川／台北報導
    新北市顏姓男子前年5月與朋友陳姓少年一起，在車上將非法輸入含有依托咪酯成分的電子煙彈，交給一名少女吸食，趁少女吸食後失去意識之際，2男輪流在車內乘機性交。（情境照）

    新北市顏姓男子前年5月與朋友陳姓少年一起，在車上將非法輸入含有依托咪酯成分的電子煙彈，交給一名少女吸食，趁少女吸食後失去意識之際，2男輪流在車內乘機性交。（情境照）

    新北市顏姓男子前年5月與朋友陳姓少年一起，在車上將非法輸入含有依托咪酯成分的電子煙彈，交給一名少女吸食，趁少女吸食後失去意識之際，2男輪流在車內乘機性交。少女返家後，父親發現女兒神情怪異，追問得知女兒遭餵毒非禮，帶她去報案，檢方搜索查出顏男另曾3度偷拍與其他3名少女交歡的畫面；士林地方法院依兒少性剝削罪、與未成年人共犯乘機性交未成年人、轉讓禁藥等罪，判處顏男4年10月徒刑。可上訴。

    共犯陳姓少年則由新北地院少年法庭裁定交付保護管束、勞動服務。顏男坦承3度拍攝兒少性影像罪、2度轉讓禁藥罪，但否認乘機性交少女，辯稱陳少完事後下車輪到他接手，但他一上車，少女就醒了，他褲子都還沒脫；但陳少和少女的歷次證詞都說顏男確實有性侵，法官不採信顏男辯詞。

    判決指出，陳姓少年持有含依托咪酯、異丙帕酯成分的電子煙彈和吸食工具，顏男明知如此，仍於2024年5月9日晚間9點多，3人開車出遊時，在車上拿給少女吸食，少女吸後頭暈目眩，隨即陷入昏睡失去意識，顏男將車開到社子島河濱公園停下，下車由陳姓少年先行乘機性侵少女，陳得逞後下車，向顏男說「我累了，換你」，顏男上車接手性侵。

    顏男性侵中途，少女半夢半醒之間察覺異狀而醒來，喝斥「欸，我醒了」，顏姓男子才罷手。顏男和陳少為了安撫少女，把另一顆毒品煙彈送給她帶回家，第2度非法轉讓偽禁藥。

    少女父親得知詳情，帶她和煙彈去報警，檢察官指揮警方搜索，在顏男住處查獲2顆依托咪酯煙彈，手機裡發現顏男拍攝的3段性交影片，但都不是本案少女，循線查出此3女都還未成年。

    士檢偵結起訴，陳少移由新北地院少年法庭處置。士林地院認為，顏男明知被害少女心智未成熟，竟轉讓偽禁藥迷昏被害少女再予乘機性交，戕害身心發展，並偷拍另3名未成年人的性影像；依3件兒少性剝削罪各判1年2月，與未成年人共犯乘機性交未成年人罪判處3年6月，2次與少年共犯轉讓禁藥罪各判7月，總刑期8年2月，合併應執行4年10月徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播