毒煙彈迷昏少女輪流性侵！ 惡男辯「褲子還沒脫」遭打臉判刑

新北市顏姓男子前年5月與朋友陳姓少年一起，在車上將非法輸入含有依托咪酯成分的電子煙彈，交給一名少女吸食，趁少女吸食後失去意識之際，2男輪流在車內乘機性交。（情境照）

新北市顏姓男子前年5月與朋友陳姓少年一起，在車上將非法輸入含有依托咪酯成分的電子煙彈，交給一名少女吸食，趁少女吸食後失去意識之際，2男輪流在車內乘機性交。少女返家後，父親發現女兒神情怪異，追問得知女兒遭餵毒非禮，帶她去報案，檢方搜索查出顏男另曾3度偷拍與其他3名少女交歡的畫面；士林地方法院依兒少性剝削罪、與未成年人共犯乘機性交未成年人、轉讓禁藥等罪，判處顏男4年10月徒刑。可上訴。

共犯陳姓少年則由新北地院少年法庭裁定交付保護管束、勞動服務。顏男坦承3度拍攝兒少性影像罪、2度轉讓禁藥罪，但否認乘機性交少女，辯稱陳少完事後下車輪到他接手，但他一上車，少女就醒了，他褲子都還沒脫；但陳少和少女的歷次證詞都說顏男確實有性侵，法官不採信顏男辯詞。

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判決指出，陳姓少年持有含依托咪酯、異丙帕酯成分的電子煙彈和吸食工具，顏男明知如此，仍於2024年5月9日晚間9點多，3人開車出遊時，在車上拿給少女吸食，少女吸後頭暈目眩，隨即陷入昏睡失去意識，顏男將車開到社子島河濱公園停下，下車由陳姓少年先行乘機性侵少女，陳得逞後下車，向顏男說「我累了，換你」，顏男上車接手性侵。

顏男性侵中途，少女半夢半醒之間察覺異狀而醒來，喝斥「欸，我醒了」，顏姓男子才罷手。顏男和陳少為了安撫少女，把另一顆毒品煙彈送給她帶回家，第2度非法轉讓偽禁藥。

少女父親得知詳情，帶她和煙彈去報警，檢察官指揮警方搜索，在顏男住處查獲2顆依托咪酯煙彈，手機裡發現顏男拍攝的3段性交影片，但都不是本案少女，循線查出此3女都還未成年。

士檢偵結起訴，陳少移由新北地院少年法庭處置。士林地院認為，顏男明知被害少女心智未成熟，竟轉讓偽禁藥迷昏被害少女再予乘機性交，戕害身心發展，並偷拍另3名未成年人的性影像；依3件兒少性剝削罪各判1年2月，與未成年人共犯乘機性交未成年人罪判處3年6月，2次與少年共犯轉讓禁藥罪各判7月，總刑期8年2月，合併應執行4年10月徒刑。

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