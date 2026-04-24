毒駕闖禍！蘆洲永安大橋連環撞 意外揭車內「移動軍火庫」

警方搜出改造左輪手槍。（記者徐聖倫翻攝）

新北市蘆洲區永安大橋前日發生驚險車禍，45歲楊姓男子因毒癮發作精神恍惚，竟在毫無煞車的情況下，高速追撞前方等紅燈的車流。原以為交通意外，但蘆洲警分局派員到場處置時，楊男眼神閃爍、神情異常，引起警方高度懷疑。員警進一步盤查，竟在後座起獲2把改造左輪手槍、23發子彈及毒品，這起追撞意外也讓楊男非法持槍的行徑當場「現形」。

警方調查，前日上午8時許，楊男駕駛自家轎車往蘆洲方向行駛，疑似吸毒後藥效發作，整個人陷入神智不清狀態，在永安大橋下橋處追撞前方車輛。雖然事故未造成人員受傷，但延平派出所員警到場處理時，發現楊男面對詢問畏首畏尾、答非所問，搜索車內果然搜出2把具殺傷力的改造左輪手槍、子彈及1包海洛因，隨即將人上銬。

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警方隨後前往楊男位於蘆洲的租屋處搜索，果不其然，警方在屋內宛如拆驚喜包，再次搜獲海洛因3包12.7公克，以及安非他命30.8公克。

​楊男經尿液快篩後，對一、二級毒品均呈陽性反應，他也承認毒駕及持槍等犯行。警詢後，依違槍砲、毒品、公共危險罪，楊男移送法辦。警方強調，將持續溯源，揪出背後的毒品來源與槍枝黑市。

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楊男被警方上銬逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方起獲安非他命。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出改造左輪手槍、子彈。（記者徐聖倫攝）

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