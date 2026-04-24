為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕闖禍！蘆洲永安大橋連環撞 意外揭車內「移動軍火庫」

    2026/04/24 15:10 記者徐聖倫／新北報導
    警方搜出改造左輪手槍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出改造左輪手槍。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市蘆洲區永安大橋前日發生驚險車禍，45歲楊姓男子因毒癮發作精神恍惚，竟在毫無煞車的情況下，高速追撞前方等紅燈的車流。原以為交通意外，但蘆洲警分局派員到場處置時，楊男眼神閃爍、神情異常，引起警方高度懷疑。員警進一步盤查，竟在後座起獲2把改造左輪手槍、23發子彈及毒品，這起追撞意外也讓楊男非法持槍的行徑當場「現形」。

    警方調查，前日上午8時許，楊男駕駛自家轎車往蘆洲方向行駛，疑似吸毒後藥效發作，整個人陷入神智不清狀態，在永安大橋下橋處追撞前方車輛。雖然事故未造成人員受傷，但延平派出所員警到場處理時，發現楊男面對詢問畏首畏尾、答非所問，搜索車內果然搜出2把具殺傷力的改造左輪手槍、子彈及1包海洛因，隨即將人上銬。

    警方隨後前往楊男位於蘆洲的租屋處搜索，果不其然，警方在屋內宛如拆驚喜包，再次搜獲海洛因3包12.7公克，以及安非他命30.8公克。

    ​楊男經尿液快篩後，對一、二級毒品均呈陽性反應，他也承認毒駕及持槍等犯行。警詢後，依違槍砲、毒品、公共危險罪，楊男移送法辦。警方強調，將持續溯源，揪出背後的毒品來源與槍枝黑市。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    楊男被警方上銬逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    楊男被警方上銬逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方起獲安非他命。（記者徐聖倫翻攝）

    警方起獲安非他命。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出改造左輪手槍、子彈。（記者徐聖倫攝）

    警方搜出改造左輪手槍、子彈。（記者徐聖倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播