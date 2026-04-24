影像性暴力持續傷害 學者籲用AI工具主動網路巡察

現代婦女基金會在4月「性暴力防治宣導月」，呼籲各界「打破孤立、停止影像性暴力」。（記者吳柏軒攝）

現代婦女基金會調查，去年在台灣影像性暴力的被害人（申訴案件）有1521人，較前一年1040人還暴增46.25％，且一次偷拍就陷入長期且多人的傷害，被害人個資曝光後，遭不堪入目的訊息騷擾，甚至被跟蹤、入侵到現實生活，感到｢大腦、喉嚨、心臟被緊緊掐住｣；學者呼籲，台灣可學南韓推動一站式整合報案、下架及諮商服務，並以AI工具主動在網路巡察，下架性影像，可先從未成年影像開始做起。

現代婦女執行秘書吳姿瑩表示，除了去年影像性暴力被害人較前年暴增之外，近1年可見新聞當中，以「偷拍」為關鍵字，就有88件，其中42件為長期偷拍案，最長達13年，而偷拍案多發生在公共空間，多數加害人用職務之便、信任關係，甚至在家中安裝攝影鏡頭，也有女性偷拍女性再拿給其他男性。

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而偷拍後，更進入一連串「性暴力」加害手法，吳姿瑩說，包含散佈、騷擾訊息、嘲笑貶低、實體跟蹤、入侵住所、恐嚇威脅、血腥影像威脅等，也有鎖定特定被害人進行計畫性偷拍；現代婦女也與5名被害人合作拍攝訪談實錄，個資外洩導致手機、IG一堆不堪入目的騷擾訊息，現實生活也被入侵，信箱，宛如「後腦杓宛如被重擊」、「大腦、喉嚨、心臟被緊緊掐住」。

但制度看不到連續傷害，吳姿瑩說，現行被害人持續性受害經驗，被拆解為不同事件，如跟蹤騷擾、私密影像外流、恐嚇威脅等，被切割成不同單位或人員分別處理，被害人須在不同機構、人員反覆陳述創傷經歷，協助體系看不見案件全貌，導致被害人「越求助越無助」。

暨南國際大學特聘教授王珮玲指出，影像性暴力的盛行率達10.4％，其中偷拍佔6.8％，影像性暴力跨越多個體系，缺乏全面回應被害人的整合性機制，她舉南韓為例，其設立「數位性犯罪被害人支援中心」（NCDSCR），提供一站式服務，以「被害者為中心」提供報案、下架、心理諮商等，更提到南韓已開始用AI工具，主動在網路巡察違法性影像，以未成年為主，呼籲台灣也應該趕緊用AI巡查並下架。

台中地檢署檢察官陳祥薇表示，偷拍案很多被害人不知嫌犯是誰，建議應建立鎖定「影像」軌跡的偵查，來系統性瓦解，也可針對金流來阻斷，如追蹤加密貨幣等，且犯罪集團高度分工，並有一定資工背景，須補足相關人力，籲警方可提供破獲高難度案件的績效加權，未來也可朝組織犯罪條例等相關法律來偵辦。

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暨南國際大學特聘教授王珮玲研究，台灣影像性暴力的終生盛行率合計10.4％；她也從韓國方面學習，建議台灣建立被害人為主的一站式服務，以及用AI主動網路巡查違法性影像。（記者吳柏軒攝）

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