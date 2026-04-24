為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    市府員工輕生事件 藍綠議員要求EAP發揮作用

    2026/04/24 14:19 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府日前發生員工輕生事件，議員要求市府EPA諮詢發揮作用。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府日前發生員工輕生事件，議員要求市府EPA諮詢發揮作用。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府日前發生31歲員工輕生事件，引發各黨派議員關切，尤其市府人事處EAP（Employee Assistance Program）諮詢服務是否發揮作用，更是議員在議會定期會質詢焦點，對此，人事處長林妙貞表示，今年EAP諮詢服務預算較去年增加5成，使用人次也由武漢肺炎疫情前的年均200人次，疫情後逐年增加，去年已達550人次。

    議員彭俊豪說，EAP不能虛設，也不能讓員工被貼標籤，人事處應該要主動出擊協助市府員工走出困境；議員張肇良提到，職場霸凌的樣態很多，孤立也是一種冷霸凌，對員工傷害更大，人事處除提供EPA諮詢服務，部門主管更應該關心基層員工互動情形；議員黃敬平要求，EAP要發揮防範於未然的作用，部門主管、同事發現同仁有異常情形，要適時輔導並轉介EPA，不希望市府再發生員工輕生事件。

    林妙貞說，市府EAP採取整合式服務，由人事處內設置具諮商心理師證書之專責人員，負責諮詢需求之初談事宜，如經評估需轉介委外專業諮詢機構，續由委外專業諮詢機構輔導，每位市府員工每年可使用5次諮詢；另教育局、警察局、消防局等，亦針對教師及警消人員，提供專屬諮詢服務。

    林妙貞表示，去年EAP滿意度調查問卷結果，市府員工有93.75%知道人事處有EAP諮詢，為避免被員工貼標籤，諮詢過程均採去識別化方式辦理，使用後整體滿意度為95.28%；另針對不同職類人員，如新進人員、第一線服務人員、警消人員及具照護子女或長照需求人員、主管人員等，設計不同EAP方案，均委由外部專業諮詢機構提供「個人諮詢」、「團體諮詢」與「關懷列車駐點諮詢」等服務。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播