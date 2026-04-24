市府員工輕生事件 藍綠議員要求EAP發揮作用

桃園市政府日前發生員工輕生事件，議員要求市府EPA諮詢發揮作用。（記者謝武雄攝）

桃園市政府日前發生31歲員工輕生事件，引發各黨派議員關切，尤其市府人事處EAP（Employee Assistance Program）諮詢服務是否發揮作用，更是議員在議會定期會質詢焦點，對此，人事處長林妙貞表示，今年EAP諮詢服務預算較去年增加5成，使用人次也由武漢肺炎疫情前的年均200人次，疫情後逐年增加，去年已達550人次。

議員彭俊豪說，EAP不能虛設，也不能讓員工被貼標籤，人事處應該要主動出擊協助市府員工走出困境；議員張肇良提到，職場霸凌的樣態很多，孤立也是一種冷霸凌，對員工傷害更大，人事處除提供EPA諮詢服務，部門主管更應該關心基層員工互動情形；議員黃敬平要求，EAP要發揮防範於未然的作用，部門主管、同事發現同仁有異常情形，要適時輔導並轉介EPA，不希望市府再發生員工輕生事件。

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林妙貞說，市府EAP採取整合式服務，由人事處內設置具諮商心理師證書之專責人員，負責諮詢需求之初談事宜，如經評估需轉介委外專業諮詢機構，續由委外專業諮詢機構輔導，每位市府員工每年可使用5次諮詢；另教育局、警察局、消防局等，亦針對教師及警消人員，提供專屬諮詢服務。

林妙貞表示，去年EAP滿意度調查問卷結果，市府員工有93.75%知道人事處有EAP諮詢，為避免被員工貼標籤，諮詢過程均採去識別化方式辦理，使用後整體滿意度為95.28%；另針對不同職類人員，如新進人員、第一線服務人員、警消人員及具照護子女或長照需求人員、主管人員等，設計不同EAP方案，均委由外部專業諮詢機構提供「個人諮詢」、「團體諮詢」與「關懷列車駐點諮詢」等服務。

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