海軍彈藥兵營區下注百家樂被憲兵抓包 緩起訴代價2萬

海軍某中隊一名廖姓彈藥檢修兵，在營區內利用手機，登入「88win 娛樂城」下注百家樂。檢方調查後處分他緩起訴處，但需支付公庫2萬元緩起訴處分金。（記者林嘉東攝）

國軍傳營區賭博案。海軍某中隊廖姓彈藥檢修兵，沉迷網路博弈，無視軍紀在營區內以手機，登入「88win 娛樂城」後下注百家樂。基隆地檢署今天（24日）偵結，檢方考量廖無前科，且坦承犯行，處分他緩起訴處分，但須支付公庫2萬元緩起訴處分金。

處分書指出，廖男去年9月至11月服役期間，在住居所及營區內，多次使用手機及電腦連線至「88win 娛樂城」網站；他先以中華郵政帳戶綁定會員，再以1比1的比例儲值點數，在網站下注百家樂、吃角子老虎機。

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若廖男賭贏，賭資會由網站不詳人員匯入其綁定帳戶；若賭輸則金額全歸網站所有。案經憲兵指揮部基隆憲兵隊掌握相關金流與通訊紀錄後，查獲廖男在營區內違法下注的證據後，將他移送法辦。

檢方強調，一般市民在網路賭博多適用刑法賭博罪，但廖男身為現役軍人，在營區、艦艇或軍事建築物內賭博，嚴重影響軍紀並破壞袍澤情誼，適用「陸海空軍刑法」第75條，最重可處6個月以下有期徒刑。

基檢偵查時，廖男坦承犯行，並深表悔意；檢察官考量廖坦承犯行，無前科，加上廖男所屬部隊表示同意廖緩起訴處分，因此處分廖男緩起訴處分，期間為1年，但需向公庫支付2萬元處分金。

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