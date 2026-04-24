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    女業務狂追男客戶！深夜潛入住處站崗 辯「他口是心非」判刑

    2026/04/24 13:38 記者王捷／台南報導
    男客戶買保險竟遇恐怖女業務跟騷，女業務發文造謠曖昧並闖入住處樓梯間站崗，遭台南地院依跟騷法判刑3個月。（資料照）

    男客戶買保險竟遇恐怖女業務跟騷，女業務發文造謠曖昧並闖入住處樓梯間站崗，遭台南地院依跟騷法判刑3個月。（資料照）

    買保險竟遇上恐怖女業務！吳姓女業務單戀男客戶，不但持續傳訊，還在社群發文假裝與男方曖昧，甚至半夜潛入男方住處樓梯間站崗，但吳女辯稱是男客戶口是心非又傲嬌。台南地方法院以跟蹤騷擾法判吳女3個月。

    男方控訴，去年6月明確拒絕跟吳女交往，還跟保險公司投訴要換業務，但吳女仍在社群連發動態，公開他的學歷、家庭營造兩人曖昧假象。吳女甚至半夜闖入他居住的公寓，在二樓家門口死守，說要等他回來，保險公司換業務，在超商辦理交接時，吳女竟又現身店外盯哨。連串行徑讓他精神崩潰，確診失眠與焦慮症。

    吳女辯稱，兩人曾往來密切，認為男方只是「口是心非」人又傲嬌，怕冷戰才去住處想講清楚；潛入公寓是因一樓大門沒鎖。至於超商盯哨，則是擔心主管對男方態度不佳才跟去，她更反過來質疑男方，認為社群發文已隱去個資，既然都封鎖她了，為何報警後還要一直看她的帳號？

    法官審理指出，跟蹤騷擾行為有「反覆或持續」特性，吳女連續騷擾並侵入樓梯間，構成集合犯與想像競合犯，吳女未謹守工作分際，無視對方意願侵入住宅並長期騷擾，這嚴重干擾被害人日常生活，導致男客戶承受心理恐懼，看來吳女漠視跟蹤騷擾法的規範。

    南院審酌，吳女雖坦承客觀事實，但犯後未能與被害人達成調解，亦未獲得原諒。最終依從一重處斷原則，論以跟蹤騷擾罪，判處吳女有期徒刑3月，如易科罰金以1000元折算一日。本案判決彰顯司法對跟騷行為的防制效用，明確界定人際互動的法律紅線。

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