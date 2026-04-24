毒咖啡也要Labubu！中警瓦解販毒集團 逾160萬「萌系誘惑」毒品現形

警方查扣4200包毒咖啡，當紅潮玩Labubu圖樣也有。（警方提供）

台中市刑警大隊偵破一起規模化販毒案件，查出有集團以多款卡通與潮流圖案包裝毒品咖啡包，甚至搭上近期爆紅Labubu混淆視聽，企圖吸引年輕族群並規避查緝，警方循線追查鎖定販毒網絡，兵分多路搜索倉庫與據點，一舉查扣超過4千包毒品咖啡包及K他命，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大科偵隊長吳柏寬今天說明案情指出，該隊先前於北區查獲毒品咖啡包施用案件，向上溯源發現背後供應鏈具組織性運作，隨即成立專案小組，並報台中地檢署檢察官林卓儀指揮偵辦，歷經長期蒐證與分析，逐步掌握該集團分工架構，確認36歲黃男負責倉儲管理，並由嚴姓、陳姓等3人擔任外送毒品「小蜜蜂」，形成完整販運網絡。

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警方見時機成熟，持搜索票與拘票展開收網行動，分別在彰化縣大村鄉及台中市大里、太平等地同步查緝，當場逮捕多名成員，其中36歲陳姓小蜜蜂甚至在加油站如廁時遭警方埋伏逮捕，措手不及，行動中並在毒品存放倉庫與犯案車輛內查獲4200包毒咖啡、K他命及現金25萬元，初估市值超過160萬元。

警方指出，這批毒咖啡包外觀刻意設計成吸睛的Q版風格，從常見的蠟筆小新、監獄兔、美國隊長、蝙蝠俠等Q版圖案到英雄角色，甚至加入當紅潮玩Labubu圖樣，藉此降低戒心、吸引年輕族群嘗試，詢後依毒品罪嫌送辦，其中黃姓倉管與45歲嚴姓成員裁定羈押，而全案也在近日偵結起訴。

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警方查扣市價超過160萬毒品及販毒所得。（警方提供）

陳姓小蜜蜂在加油站廁所遭逮。（警方提供）

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