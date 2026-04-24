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    機捷A14站爆工程糾紛！民視前董座郭倍宏挨告 北檢認民事糾紛不起訴

    2026/04/24 12:58 記者翁靖祐／台北報導
    民視前董事長郭倍宏。（資料照）

    民視前董事長郭倍宏。（資料照）

    民視前董事長、宏昇營造負責人郭倍宏2023年標下桃園機場捷運A14站水環工程案，並將機電工程分包給隆銘綠能科技公司。然而，隆銘指控郭向銀行提示1.8億餘元的本票，導致隆銘被退票，並被變更為全額交割股，並對郭提告刑法第201條意圖供行使之用變造有價證券罪。台北地檢署今（24）日偵結，認為本案屬於民事爭議，且隆銘已經撤告，予以不起訴處分。

    宏昇營造於2023年間，標得桃園機場外捷運系統A14站計畫之水環工程，並將機電工程分包給隆銘公司，隆銘分別簽發8664萬元、1億380萬元2張本票當作預付保證、分案履約保證金。然而，雙方卻因為工地積水未處理、連續壁結體滲水等問題發生爭執，隆銘因此遲遲未能動工。

    2025年6月隆銘通知宏昇解約，宏昇在7日後疑似擅自向銀行提示1.8億元的本票2張，導致隆銘籌措資金不足，本票遭到退票，證交所也將隆銘列入全額交割股名單，隆銘對郭倍宏提告刑法第201條意圖供行使之用變造有價證券罪。

    郭倍宏否認犯行，主張是因為隆銘延宕工期，且宏昇已多次提出希望對方改善的要求，但對方卻遲遲未能改善，雙方協調無效以後才依法提示本票，並提出相關的會議紀錄作證。

    檢方認定，此案已經撤告並進入民事仲裁程序，應屬民事糾紛，予以郭倍宏不起訴處分。

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