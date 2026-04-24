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    首頁 > 社會

    「6通緝」惡徒當團長 假冒「百萬網紅」詐1.1億

    2026/04/24 12:45 記者黃佳琳／高雄報導
    許姓男子籌組詐團，透過假冒知名百萬財金網紅「柴鼠兄弟」誘騙民眾投資，全台至少41人上當，詐騙金額高達1.1億元。（民眾提供）

    許姓男子籌組詐團，透過假冒知名百萬財金網紅「柴鼠兄弟」誘騙民眾投資，全台至少41人上當，詐騙金額高達1.1億元。（民眾提供）

    25歲許姓男子2年前無照駕車撞死人後落跑，通緝期間投靠竹聯幫明仁會，甚至變本加厲與朱姓女友組成詐騙集團，透過假冒知名百萬財金網紅「柴鼠兄弟」誘騙民眾投資，全台至少41人上當，詐騙金額高達1.1億元，警循線逮捕28人，其中6人遭收押。

    刑事局電偵大隊指出，許姓男子於2024年3月在高雄鳥松區無照駕車闖紅燈，撞死莊姓騎士後落跑，同年底遭通緝，逃亡期間，他又犯下毒品、詐欺、洗錢、兒少性剝削等案，累計身揹「6條通緝」，卻依然在江湖上橫行。

    許男不思悔改，反而吸收未成年車手及地方角頭，假冒「柴鼠兄弟」名義，以「保證獲利」話術誘騙被害人下載「鴻景」、「利富e行動」等假APP進行投資，從2024年9月至去年2月間，被害人年齡層多在40至60歲，其中北市黃姓男子更慘遭坑殺1900萬元。

    專案小組透過電信紀錄追蹤，發現許男與朱姓女友常落腳仁武區汽旅，去年起發動6波搜索，陸續在台南、高雄逮捕28名成員，起出104張提款卡及現金160萬元等證物，初估41人受騙，損失高達1.1億元，全案依組織犯罪、洗錢防制法及詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦，許男、朱女等6名核心成員已被裁定收押。

    許姓男子籌組詐團，透過假冒知名百萬財金網紅「柴鼠兄弟」誘騙民眾投資，全台至少41人上當，詐騙金額高達1.1億元。（民眾提供）

    許姓男子籌組詐團，透過假冒知名百萬財金網紅「柴鼠兄弟」誘騙民眾投資，全台至少41人上當，詐騙金額高達1.1億元。（民眾提供）

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