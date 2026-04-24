嘉市警打詐查扣不法所得比例低 鄭光宏籲精進強化

市議員鄭光宏（右）今呼籲警方加強追回詐騙集團不法所得，降低民眾損失。（擷取嘉義市議會網站）

詐騙集團手法不斷推陳出新，嘉義市議員鄭光宏今市議會質詢嘉義市警察局長陳明志，肯定警方防詐、打詐加上市府多元宣導，2025年的受理詐騙案件較2024年下降36%，然而查扣的不法詐騙所得比例愈來愈低，民眾遭詐錢財難追回，呼籲警方再精進強化。

鄭光宏分析，2024年全國詐騙案件11萬8535件、財損金額487億元，2025年案件增加到17萬6242件、財損893億元，政府多管齊下打詐，「愈打愈詐」，究竟問題出在哪裡？

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陳明志答詢說，打詐困難點在於刑法刑責較低，以及網路IP追查困難、虛擬貨幣等金融問題。

鄭光宏說，嘉市近年與地檢署、地政事務所、市警局刑大等跨單位合作，透過社區治安座談、校園教育、網路社群等推動全民防詐，提升識詐、防詐、反詐能力，今年截至3月底，與2024、2025年同期相比，嘉義市每月受理詐騙案件分別下降20、36.59%，財損減少36.13%、60.71%，打詐有成。

不過根據資料統計，警方查扣不法所得比例，卻不增反減，從2024年23.10%、2025年6.62%到今年0.87%，換言之，市民遭詐騙100元，警方可追回款項不到1元，比例很低，鄭光宏建議，警方應加強「追回贓款」，降低市民遭詐騙損失，避免不法所得流向地下經濟。

陳明志說，查扣不法所得部份，因多抓到車手、難追查到集團首腦；購買虛擬貨幣被騙，能討回的虛擬貨幣是從最後一位受害者依序賠償，民眾難求償；部分被害人轉到自己帳戶，又將帳戶、密碼交給詐騙集團等，他強調，警方查緝量能仍不夠，會再加強，增加幫民眾追回被騙款項。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義市受理詐騙案件下降，查扣不法所得比例不增反減。（鄭光宏服務處提供）

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