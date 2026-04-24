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    捷運萬大線工安意外！2工人1.5米高處跌落骨折送醫

    2026/04/24 12:39 記者鄭景議／新北報導
    2名工人今日上午在新北市永和區捷運萬大線工地施工時，疑似在搬運物品過程中失足，從約1.5公尺高處跌摔落地。（記者鄭景議翻攝）

    2名工人今日上午在新北市永和區捷運萬大線工地施工時，疑似在搬運物品過程中失足，從約1.5公尺高處跌摔落地。（記者鄭景議翻攝）

    40歲與65歲男工人今日上午在新北市永和區捷運萬大線工地施工時，疑似在搬運物品過程中失足，從約1.5公尺高處跌摔落地，造成兩人全身多處受傷且出現骨折。新北市消防局獲報後立即派員趕赴現場，利用吊掛器材協助傷者脫困並緊急送醫，所幸兩名工人意識均清楚，詳細事故原因由勞檢單位進一步調查。

    新北市消防局今日上午10時21分許接獲報案，指稱永和區仁愛路262號對面、捷運萬大線永平國小站工地發生工安意外。救護人員抵達現場時，發現兩名受傷男工人倒臥在地。

    由於事故地點位於工地內部且有高度落差，消防人員於上午11時7分許架設吊掛系統，小心翼翼將兩名傷者拉至地面安全處。經救護員現場初步檢視，其中一名傷者疑似發生骨盆骨折，另一名傷者則是左大腿骨折。救護車隨即將兩人送往衛福部雙和醫院進行後續手術與治療，確認暫無生命危險。

    據了解，當時工人們正進行搬運作業，疑似在移動過程中重心不穩，才從高度約1.5公尺處失足摔落。警方與勞檢單位隨後在現場進行勘查，以釐清工人作業時是否有足夠防護或操作程序有無疏失。

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