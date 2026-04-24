買小農梅子差點被當盤子 警方拆解「產地直銷」詐騙套路

警方呼籲，最近統一賣貨便的詐騙越來越多，除了提醒民眾要小心以外，企業也應該發揮社會責任，協助政府一起打擊詐騙。（民眾提供）

網購便宜梅子險失血！南警三分局昨天攔阻一起釣魚詐騙。翁姓女子在臉書看到產地直銷梅子廣告，遭假賣家以偽造賣貨便連結誘騙，險些被騙走6萬元。所幸海南派出所員警及時識破，成功保住這筆辛苦錢。

翁女前幾天在臉書滑到主打產地直銷的梅子廣告，因為價格十分實惠，留言詢問後隨即收到不明私訊。詐騙集團假冒果農，提供偽造的統一超商賣貨便連結誘導點擊，對方以保障交易安全為由，要求翁女先進行實名認證與帳戶綁定。

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翁女依照指示完成操作，對方隨即變臉，謊稱翁女操作錯誤導致系統異常，連帶讓賣家帳戶遭到凍結，詐騙集團誆稱要解除鎖定，要立刻匯款周轉，歹徒不斷透過訊息轟炸，翁女陷入恐慌，急著準備將6萬元匯入指定帳戶，只想趕快解決麻煩。

匯款前翁女越想越不對勁，前往三分局海南派出所求助，巡佐謝旻達與林祺逢聽完遭遇，先安撫翁女並稱，這類結合統一超商賣貨便網購詐騙最近很常見，專挑撿便宜心態下手，引誘被害人交出個資，翁女得知是詐騙，打消匯款念頭保住6萬元。

警方呼籲，最近統一賣貨便的詐騙越來越多，除了提醒民眾要小心以外，企業也應該發揮社會責任，協助政府一起打擊詐騙，如果遇到奇怪的網購，請保持冷靜撥打165反詐騙專線，或向轄區派出所查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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