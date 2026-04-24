夫婦駕車濃霧墜谷 尖石巡邏車警笛助辨位救人

沈姓夫妻不慎連人帶車跌落山谷，受困於陡峭邊坡，警、消合力將受困夫妻救出。 （新竹縣警察局提供）

沈姓夫妻昨（23日）傍晚開車前往新竹縣尖石山區旅遊，不慎連人帶車跌落山谷，受困於陡峭邊坡，情況危急，但當時山區濃霧，能見度僅約0.5公尺，兩人無法確切描述墜落位置；警方獲報後，利用巡邏車警報器引導報案人辨聲辨位，最後確認是在竹60線15.8公里處，立即通報消防隊及山地義勇警察支援，合力將受困夫妻救出。

警察局表示，23日傍晚沈姓夫妻駕車至新竹縣尖石山區旅遊，行經竹60線路段時，不慎連人帶車跌落山谷，受困於邊坡，情況危急，立即撥打110報案電話求援，橫山分局勤務指揮中心於17時28分接獲110通報後，立即指揮秀巒派出所及宇老派出所員警馳援。

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當時山區濃霧，能見度僅約0.5公尺，報案人非當地居民，不熟悉地形，無法確切描述墜落位置。秀巒派出所所長高恩賜當機立斷，請報案人保持電話暢通，並駕駛巡邏車沿秀巒部落往宇老部落方向行駛，沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位。

經過不懈努力，報案人終於清楚聽見警笛聲並看到巡邏車警示燈，員警立即停車搜尋，確認人車墜谷地點為竹60線15.8公里處。現場地勢陡峭險峻，員警隨即通報消防隊及山地義勇警察到場支援，合力將受困夫妻救出，2人輕微擦傷，意識清楚，員警安撫情緒並接駁至宇老派出所休息。

獲救後，沈姓夫妻對員警及救援人員表達深深感謝。橫山分局呼籲，山區道路彎曲陡峭，天候多變，用路人務必減速慢行；若遇緊急狀況，請保持冷靜並詳細告知位置或附近地標，以利搜救人員迅速到場救援。

新竹縣警察局橫山分局秀巒派出所員警、消防隊及山地義勇警察，合力將受困夫妻救出。 （新竹縣警察局提供）

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