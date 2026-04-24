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    台中豐原驚悚刺頸喋血案 債務糾紛險奪命！凶嫌殺人未遂起訴

    2026/04/24 12:10 記者許國楨／台中報導
    警方在案發兩小時內逮捕張男。（資料照）

    警方在案發兩小時內逮捕張男。（資料照）

    台中市豐原區去年底發生一起驚悚持刀攻擊事件，張姓男子疑與陳姓前老闆債務糾紛積怨已久，竟持刀闖入陳父住處，以刀抵住對方脖子逼迫聯絡兒子返家，待陳男現身後雙方爆發激烈口角，張男情緒失控猛刺陳頸部，造成大量出血，一度無呼吸心跳、命危送醫，檢方近日偵結依殺人未遂罪起訴。

    經查，25歲張男曾在37歲陳男經營的烤漆廠工作，離職後雙方仍有金錢往來，疑因投資借款糾紛遲遲未解，張心生不滿，去年12月22日晚間，他先到五金行購買水果刀，隔天埋伏於陳男住處外未果，24日清晨再度持刀前往豐南街陳父住處守候。

    當天上午8時許，張男見陳父外出，隨即上前以刀架頸威脅，強迫對方進屋並打電話叫兒子回家，陳男接獲父親求助後，與江姓同事一同趕回，一進門即見張男持刀喝斥，現場氣氛緊繃，雙方言語衝突升高之際，張男趁隙朝陳男頸部要害刺擊，刀傷深入造成頸部撕裂、脊髓神經損傷，並引發低血容性與神經性休克，當場倒地不起。

    更驚險的是，張男見對方倒地後仍試圖再度攻擊，幸陳父與江姓同事及時阻擋才未釀成更嚴重後果，張男隨後騎車逃離現場，但警方迅速成立專案小組，調閱監視器鎖定行蹤，2小時後即在神岡區將其逮捕，並查扣犯案用水果刀。

    被害人送醫時一度失去生命跡象，經緊急搶救後才撿回一命，檢方調查後認定張男犯行重大，除涉恐嚇、強制外，近日偵結依殺人未遂罪提起公訴，預計將由國民法官進行審理。

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