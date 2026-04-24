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    首頁 > 社會

    利用宮廟組織搞幫派收「保護費」竹警拘提12人到案

    2026/04/24 12:19 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市30歲劉姓男子利用公道五路一處宮廟為據點，並以「國際公司分會分會長」名義開設公司，對外招攬青少年及中輟生參與宮廟活動，並以陣頭形式邀青少年加入幫派，再藉此介入工程及營業場所糾紛，並採恐嚇、押人強收工程款或保護費等方式讓被害人心生恐懼。新竹市警方獲報後展開蒐證，日前到劉男的宮廟據點，拘提劉男及其小弟共12人到案。

    據悉，劉男有強盜、組織、傷害等前科，是新竹在地幫派成員，涉嫌用幫派名義介入民族路等工地的工程款糾紛，並對至少3家PUB等有飲酒的店家和交通運輸業者施壓，手段包含要小弟去恐嚇取財、並限制他人的人身自由及毀損破壞車子等。警方接獲被害人報案後，成立專案小組，偵辦期間，除調閱監視錄影畫面、比對車輛出入資料及通聯紀錄，也完成被害人及證人訪談，逐步釐清犯嫌組織分工及犯案手法。

    經蒐證數月，日前報請新竹地檢署檢察官偵辦，將劉與小弟拘提到案後，警訊後依違反組織等罪移送法辦。由於劉男等人以幫派組織化方式從事恐嚇取財、施壓及毀損他人財物等行為，犯案手法具計畫性與持續性，已對社會秩序造成重大影響，依涉組織罪嫌法辦，期維護社會治安。

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有利用宮廟當據點的幫派組織，採恐嚇取財等方式到工地及酒店收「保護費」，新竹市警方拘提劉男等12人到案，並依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

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