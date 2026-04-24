「持刀流浪漢」出沒國小周邊？竹北警：已移送、通報社政關懷

沈男自稱當天在廟前撿到這把菜刀，覺得堪用，所以想帶走。（警方提供）

新竹縣竹北市沈姓男子日前手持1把菜刀，在興隆國小附近道路行走，引人注意；員警獲報隨即在附近超商內查獲沈男，當場扣留該把菜刀，現場未發現有攻擊他人情事，全案已依違反社會秩序維護法移送，通報社會處介入關懷。不過，有家長發現沈男連日來仍在該區出沒，憂心學童的安全。

警察局竹北分局表示，針對網路流傳4月16日疑有「持刀流浪漢」出沒國小周邊、影響學童安全的訊息。警方澄清指出，當日六家派出所接獲報案，指稱有男子手持刀械於路上行走。員警即時到場處置，並於附近超商內查獲這名沈姓男子，當場扣留其所持菜刀，現場未發現有攻擊或實際危害他人。全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

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警方調查，沈男居無定所，他稱當天在廟前撿到這把菜刀，覺得堪用，所以想帶走。竹北分局已通報社會處介入關懷，並請其提供必要的協助與輔導，以降低再發風險。

警方強調，持續加強校園周遭巡邏密度與見警率，強化安全維護作為。同時也呼籲民眾勿過度恐慌，並請家長多加留意孩童通學安全，避免單獨逗留偏僻處所，共同維護校園周邊安全環境。

六家派出所員警查獲持刀的沈姓男子，當場扣留菜刀，並將全案依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。（竹北分局提供）

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