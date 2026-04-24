台南女高中生遭摀嘴拖行嫌犯被逮 警將表揚見義勇為救人民眾

台南女高中生遭隨機攻擊案，周邊2所學校發送哨子給學生。（記者劉婉君攝）

台南市永康區22日下午發生1名女高中生遭1名男子隨機攻擊意圖不軌，正好下班騎機車路過的陳先生覺得怪怪的，調頭幫助女高中生脫困，嫌犯則逃逸，警方在案發24小時內逮到42歲蔡姓嫌犯。永康警分局長洪宏榮表示，第一時間已通知被害學生家屬、校方及陳先生，後續並將表揚陳先生的見義勇為。另外，案發周邊2所學校也發送哨子給每位學生。

台南永康女高中生遭隨機攻擊案發生後，引起社會關注，也引發附近民眾的安全憂慮，永康警方今（24）日上午召開記者會，說明案情偵辦情形。台南市副市長姜淋煌也到場頒發破案獎金。

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洪宏榮說，警力有限、民力無窮，感謝見義勇為的陳先生，將被害女學生的傷害降到最低，也肯定員警落實轄區巡邏，成為破案關鍵，以及在案發後不眠不休辦案、調閱監視器，在案發24小時內逮捕嫌犯，起獲作案衣物。

陳先生在得知警方逮捕嫌犯後，表示「很開心」，對於當時上前制止嫌犯，也淡然表示「沒有什麼，只是舉手之勞」。

教育局針對案發地點附近2所學校共計1600名學生，出資由校方採購哨子發送給每位學生，校方也加強向學生宣導，提醒注意陌生人，不要落單、不要邊走邊滑手機，遇到人身攻擊時快跑，吹哨子求救。

員警在案發前巡邏時，錄下停在路邊的作案機車。（記者劉婉君翻攝）

永康警分局長洪宏榮感謝見義勇為的陳先生，後續並將頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

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